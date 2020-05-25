Почётные граждане Петербурга попросили депутатов не выдавать им значки, пока в городе запрещены спортивные и зрелищные мероприятия
Избранные почётными гражданами Санкт-Петербурга директор Центра имени Алмазова Евгений Шляхто и начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин попросили депутатов ЗакСа перенести торжественную церемонию их награждения удостоверениями и знаками отличия из-за коронавируса. Об этом «Фонтанке» рассказал глава фракции «Яблоко» Борис Вишневский. В своём обращении к городскому парламенту почётные граждане 2020 года ссылаются на постановление Смольного, запрещающее в городе спортивные, культурные и зрелищные мероприятия до 31 мая.
Директор Центра имени Алмазова, руководитель межведомственной группы по противодействию коронавирусу в Петербурге Евгений Шляхто и начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин были избраны почетными гражданами Санкт-Петербурга на закрытом заседании ЗакСа 20 мая.
Это решение депутатов вызвало большой общественный резонанс, так как среди кандидатов в почётные граждане была избрана народная артистка СССР Эдита Пьеха, которую выдвинули на это звание уже в 17-й раз.