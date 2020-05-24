В Мурманской области 440 человек ищут пропавшую четырёхлетнюю девочку

Около 440 человек, среди которых волонтёры, спасатели, водолазы, подключились к поискам четырехлетней девочки, пропавшей в районе реки в поселке Алакуртти на юге Мурманской области, сообщает 24 мая региональное управление МЧС.

В Следственном комитете по факту бесследного исчезновения ребёнка возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Правоохранительные органы выясняют обстоятельства пропажи девочки, отметили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Как уточнили в СК, девочка ушла гулять в сторону реки Тунтсайоки вместе с детьми старшего возраста. Когда её видели в последний раз, малышка играла на берегу реки. Тревогу забили родители. Сейчас на месте работают следователи-криминалисты.