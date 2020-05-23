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23.05.2020 23:20
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Карельская «Рускеала» открывается с 30 мая. Туристов ждут в масках и перчатках

Горный парк «Рускеала» в Карелии открывается для туристов с 30 мая. Об этом сообщается на странице комплекса в социальной сети.⠀

Посещение парка возможно только в средствах индивидуальной защиты: масках и перчатках. Также туристов просят соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Экскурсионные группы сократят до 10 человек, а еда будет продаваться в единственном кафе, разумеется, на вынос.

Возвращается на маршрут и ретропоезд «Рускеальский экспресс». Состав курсирует между Сортавалой и Рускеалой. Поезд имеет стыковку с «Ласточкой» из Санкт-Петербурга.

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Комментарии (2)

Агроном аэродрома
Это прекрасно... Поплавать на карьере в маске и перчатках...
Hans-Christian
Что за бред???
Кто захочет платить, чтобы ходить в масках и перчатках?
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