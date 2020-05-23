FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +15
71.88р78.44р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
23.05.2020 20:32
0
Печать

В квартирном пожаре на Северном проспекте погибли двое

Два человека погибли в квартирном пожаре в Выборгском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе городского МЧС 23 мая.

Сообщение о возгорании в первом корпусе 16 дома на Северном проспекте поступило спасателям в 19.20. Огонь охватил двухкомнатную квартиру на восьмом этаже. Очевидцы наблюдали густой чёрный дым, выходивший из окон.

Сотрудники МЧС эвакуировали 15 человек из соседних квартир. К 20.07 пожар был ликвидирован. Два человека погибли.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний