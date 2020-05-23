В квартирном пожаре на Северном проспекте погибли двое

Два человека погибли в квартирном пожаре в Выборгском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе городского МЧС 23 мая.

Сообщение о возгорании в первом корпусе 16 дома на Северном проспекте поступило спасателям в 19.20. Огонь охватил двухкомнатную квартиру на восьмом этаже. Очевидцы наблюдали густой чёрный дым, выходивший из окон.

Сотрудники МЧС эвакуировали 15 человек из соседних квартир. К 20.07 пожар был ликвидирован. Два человека погибли.