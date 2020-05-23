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23.05.2020 20:06
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«Ужас какой». На Северном проспекте чёрный дым вырывается из окон многоэтажки

Квартирный пожар произошёл в многоэтажке Выборгского района Петербурга 23 мая. О возгорании в социальных сетях рассказали очевидцы около восьми вечера.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

Огонь охватил квартиру на восьмом этаже первого корпуса 16-го дома на Северном проспекте. На опубликованных в Сети кадрах запечатлён черный дым, идущий из окон. «Ужас какой», — комментируют горожане.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»

Пожарные уже приехали на место. В пресс-службе МЧС Петербурга происшествие пока не прокомментировали.

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