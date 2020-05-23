«Ужас какой». На Северном проспекте чёрный дым вырывается из окон многоэтажки
Квартирный пожар произошёл в многоэтажке Выборгского района Петербурга 23 мая. О возгорании в социальных сетях рассказали очевидцы около восьми вечера.
Огонь охватил квартиру на восьмом этаже первого корпуса 16-го дома на Северном проспекте. На опубликованных в Сети кадрах запечатлён черный дым, идущий из окон. «Ужас какой», — комментируют горожане.
Пожарные уже приехали на место. В пресс-службе МЧС Петербурга происшествие пока не прокомментировали.