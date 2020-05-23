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23.05.2020 13:00
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Ученые, которые тестируют вакцину от коронавируса на себе, пообещали запустить её в производство к концу лета

Сотрудники НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, которые вкололи себе экспериментальную вакциону от коронавируса, назвали сроки её выпуска.

«Нам такие сроки ставят исходя из того, что все-таки приходится делать в условиях пандемии, к концу лета, чтобы мы постарались выйти уже на производство. К сожалению, производство сразу не позволит большое количество населения нашей страны иммунизировать, но сейчас принимаются организаторами здравоохранения беспрецедентные усилия и действия, чтобы, когда вакцина будет зарегистрирована, максимально быстро перейти к ее масштабированию», — рассказал РИА Новости директор НИИ Александр Гинцбург.

Ранее глава центра заявил, все вакцинированные собственной разработкой ученые здоровы, побочных эффектов не обнаружено. В ближайшее время в НИИ рассчитывают начать официальные испытания вакцины на добровольцах.

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Комментарии (1)

260778831
Добром это не кончится. Как бы не заставили потом эту дрянь себе прививать.
Придется мне видимо последние ресурсы задействовать чтобы избежать такого расклада.
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