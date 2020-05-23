Ученые, которые тестируют вакцину от коронавируса на себе, пообещали запустить её в производство к концу лета
Сотрудники НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, которые вкололи себе экспериментальную вакциону от коронавируса, назвали сроки её выпуска.
«Нам такие сроки ставят исходя из того, что все-таки приходится делать в условиях пандемии, к концу лета, чтобы мы постарались выйти уже на производство. К сожалению, производство сразу не позволит большое количество населения нашей страны иммунизировать, но сейчас принимаются организаторами здравоохранения беспрецедентные усилия и действия, чтобы, когда вакцина будет зарегистрирована, максимально быстро перейти к ее масштабированию», — рассказал РИА Новости директор НИИ Александр Гинцбург.
Ранее глава центра заявил, все вакцинированные собственной разработкой ученые здоровы, побочных эффектов не обнаружено. В ближайшее время в НИИ рассчитывают начать официальные испытания вакцины на добровольцах.