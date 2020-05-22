В Центре имени Гамалеи испытали вакцину от коронавируса на людях

Сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) испытали на себе созданную вакцину от коронавируса COVID-19. Об этом со ссылкой на директора центра академика РАН Александра Гинцбура сообщает «Коммерсант».



Глава центра заявил, все вакцинированные здоровы, побочных эффектов не обнаружено. В ближайшее время в НИЦЭМ рассчитывают начать официальные испытания вакцины на добровольцах.



«Клинические испытания вакцины могут быть закончены к концу лета»,— сказал Гинцбург.

