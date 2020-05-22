В Центре имени Гамалеи испытали вакцину от коронавируса на людях
Сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) испытали на себе созданную вакцину от коронавируса COVID-19. Об этом со ссылкой на директора центра академика РАН Александра Гинцбура сообщает «Коммерсант».
Глава центра заявил, все вакцинированные здоровы, побочных эффектов не обнаружено. В ближайшее время в НИЦЭМ рассчитывают начать официальные испытания вакцины на добровольцах.
«Клинические испытания вакцины могут быть закончены к концу лета»,— сказал Гинцбург.
По словам академика, речь идет о так называемой векторной вакцине на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген вируса SARS-CoV-2. Аденовирус используется как «контейнер» для доставки гена коронавируса в клетки, чтобы запустить там синтез белков оболочки коронавируса («короны», из-за которой коронавирус получил свое название) и тем самым «познакомить» иммунную систему с потенциальным врагом.
В НИЦЭМ также ждут результатов тестов на приматах, чтобы отправить в Минздрав запрос на разрешение клинических исследований.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее заявлял, что вакцина от коронавируса для массового применения в России появится к концу июля.
Вице-премьер Голикова на заседании в Совфеде объявила, что в РФ сейчас создаются 47 вакцин против новой коронавирусной инфекции. https://www.fontanka.ru/2020/05/20/69269041/