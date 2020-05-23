У 12% обследованных москвичей выработан иммунитет к коронавирусу
12% из 50 тысяч прошедших тестирование на антитела москвичей имеют иммунитет к коронавирусу. Об этом 23 мая сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. Массовое тестирование было запущено правительством Москвы неделей ранее.
«Из более 50 тыс. обследованных у 12% москвичей выявлены антитела IgG. Это свидетельствует о том, что у этих людей формируется или уже сформировался иммунитет к коронавирусной инфекции»,— цитирует Хрипуна РИА Новости.
Он уточнил, что показатель различается по городским округам — от 11,2% в Юго-Западном до 13,6% в Северо-Восточном. При обследовании используется метод случайной выборки.
В Роспотребнадзоре ранее объяснили, что антитела класса IgG вырабатываются организмом со второй-третьей недели заболевания и циркулируют в крови полгода. По ним можно судить, что человек уже переболел коронавирусом. Ранние же антитела класса IgM появляются в первую неделю заболевания, циркулируют в крови до двух месяцев и свидетельствуют о том, что человек болеет коронавирусом в данный момент. Те москвичи, у которых выявили в процессе тестирования те самые ранние тела, продолжают сидеть на карантине.
В Петербурге также проходит тестирование горожан на наличие антител. Пока около 6% обследованных имеют иммунитет к COVID-19.