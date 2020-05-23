У 12% обследованных москвичей выработан иммунитет к коронавирусу

12% из 50 тысяч прошедших тестирование на антитела москвичей имеют иммунитет к коронавирусу. Об этом 23 мая сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. Массовое тестирование было запущено правительством Москвы неделей ранее.



«Из более 50 тыс. обследованных у 12% москвичей выявлены антитела IgG. Это свидетельствует о том, что у этих людей формируется или уже сформировался иммунитет к коронавирусной инфекции»,— цитирует Хрипуна РИА Новости.



Он уточнил, что показатель различается по городским округам — от 11,2% в Юго-Западном до 13,6% в Северо-Восточном. При обследовании используется метод случайной выборки.

