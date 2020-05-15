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15.05.2020 17:40
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Тест на антитела показал, сколько петербуржцев с COVID-19 гипотетически могли не попасть в официальную статистику

Результаты тестов на антитела, которые раскрыл комитет по здравоохранению Петербурга, позволяет перенести их на весь город. Примерно 6%, а если быть точными, то 5,7% жителей Северной столицы могли переболеть. 15 мая эту формулу подтвердили в Смольном.

«Гипотетически можно предположить, что 6% населения переболели», — ответили на вопрос «Фонтанки» в комздраве.

На 1 января 2020 года в Петербурге, по данным Росстата, проживало 5 392 992 человека. Вычисляем 5,7%, получаем 302 007 человек с COVID-19. Официальные данные оперштаба — 9486 случая коронавируса на 15 мая с начала наблюдения. Получается более 290 тысяч. Разница огромная. Среди них могли быть, например, бессимптомники, которые не обращались к врачу и вообще не поняли, что болели. Или те, что смогли справиться самостоятельно, приняв симптомы за ОРВИ.

Однако, если учесть тот факт, что в городе много незарегистрированных граждан, итоговая цифра возможных случаев коронавируса получится совсем другой.

Ранее в комитете рассказали о результатах исследования петербуржцев на антитела. В Смольном назвали имунную прослойку крайне низкой, так как устойчивость к коронавирусу была выявлена только у 5,7% добровольцев.

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Комментарии (10)

260638651
"...позволяет перенести их на весь город" - нет, не позволяет.
Потому что никто не отбирал тестируемых специально из разных районов и разных социальных групп.

Аналогично и с "незарегистрированными гражданами" - хоть один из протестированных на антитела был гастарбайтером? Нет, не был. Соответственно, эта прослойка населения в выборке отсутствовала и на неё нельзя экстраполировать результаты.

Фонтаночка, вы ходите на грани фейкньюз, прям вод по тонкому льду...
fw252
262843 - это по России
Алексей Иванов
>Разница существенная - 39 164 человека.

Разница между экстраполированной цифрой по _Петербургу_ и цифрами на _всю_ Россию? Фонтанка те ещё эпидемиологи)
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