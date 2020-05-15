Тест на антитела показал, сколько петербуржцев с COVID-19 гипотетически могли не попасть в официальную статистику

Результаты тестов на антитела, которые раскрыл комитет по здравоохранению Петербурга, позволяет перенести их на весь город. Примерно 6%, а если быть точными, то 5,7% жителей Северной столицы могли переболеть. 15 мая эту формулу подтвердили в Смольном.



«Гипотетически можно предположить, что 6% населения переболели», — ответили на вопрос «Фонтанки» в комздраве.



На 1 января 2020 года в Петербурге, по данным Росстата, проживало 5 392 992 человека. Вычисляем 5,7%, получаем 302 007 человек с COVID-19. Официальные данные оперштаба — 9486 случая коронавируса на 15 мая с начала наблюдения. Получается более 290 тысяч. Разница огромная. Среди них могли быть, например, бессимптомники, которые не обращались к врачу и вообще не поняли, что болели. Или те, что смогли справиться самостоятельно, приняв симптомы за ОРВИ.