Комздрав: иммунная прослойка населения крайне низкая. Антитела к коронавирусу были выявлены только у 6% обследовавшихся петербуржцев

Антитела против коронавируса определяются менее чем у 6% петербуржцев, участвующих в добровольном тестировании. Таким образом, иммунная прослойка населения крайне низкая. Об этом «Фонтанке» 15 мая сообщили в комитете по здравоохранению Петербурга. Исследования проводятся на базе горбольницы №40 Курортного района.



«С начала апреля в учреждении инициирована работа по изучению напряженности иммунитета путем определения наличия антител против коронавирусной инфекции методом экспресс-теста ИФА. Всего выполнено 1276 тестов у пациентов в возрастной категории от 11 до 93 лет. Мужчины и женщины в обследуемых возрастных категориях представлены одинаково. Исследование показало, что антитела к коронавирусу были выявлены только у 5,6% обследованных (69 пациентов), что указывает на крайне низкий уровень иммунной прослойки населения», — отметили в пресс-службе.

