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15.05.2020 16:42
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Комздрав: иммунная прослойка населения крайне низкая. Антитела к коронавирусу были выявлены только у 6% обследовавшихся петербуржцев

Антитела против коронавируса определяются менее чем у 6% петербуржцев, участвующих в добровольном тестировании. Таким образом, иммунная прослойка населения крайне низкая. Об этом «Фонтанке» 15 мая сообщили в комитете по здравоохранению Петербурга. Исследования проводятся на базе горбольницы №40 Курортного района.

«С начала апреля в учреждении инициирована работа по изучению напряженности иммунитета путем определения наличия антител против коронавирусной инфекции методом экспресс-теста ИФА. Всего выполнено 1276 тестов у пациентов в возрастной категории от 11 до 93 лет. Мужчины и женщины в обследуемых возрастных категориях представлены одинаково. Исследование показало, что антитела к коронавирусу были выявлены только у 5,6% обследованных (69 пациентов), что указывает на крайне низкий уровень иммунной прослойки населения», — отметили в пресс-службе.

Созданная база данных постоянно пополняется. Дальнейшие исследования позволят лучше понять ситуацию с уровнем напряженности иммунитета в отношении коронавирусной инфекции как среди медицинского персонала, так и среди различных групп населения, а также в популяции в целом.

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Комментарии (22)

Samal_5e4d4df31fec5
Почему я никогда не был ни в какой выборке, ни в каком опросе не участвовал Левады или какого-нибудь ВЦИОМа? Где сдать тест на антитела? Я тоже хочу!
dragvs
Получается больше 300 тыс переболевших только на один СПб. Знатно. Вот вам и тесты на COVID-19.
yar_5e4cc335310b6
6 процентов при остальной оффициальной статистике выглядит просто огромной величиной. Ещетраз подтверждает, что статистика абсолютна недостоверная.
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