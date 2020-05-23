ОНК Москвы: В СИЗО «Лефортово» коронавирусом заразились Дмитрий Михальченко и Андрей Каминов, обвиняемые в хищениях при реконструкции резиденции Путина

В СИЗО «Лефортово» коронавирусом заразились петербургский миллиардер Дмитрий Михальченко и его возможный соучастник по делу о хищениях при реконструкции резиденции президента в Ново-Огарево Андрей Каминов. Об этом 23 мая РБК сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева и подтвердил источник, знакомый с ходом дела.



Меркачева уточнила, что в ОНК будут проверять эту информацию. По ее данным, Каминов находился в одной камере с Зиявудиным Магомедовым (о его заражении COVID-19 сообщалось ранее).

