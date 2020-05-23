ОНК Москвы: В СИЗО «Лефортово» коронавирусом заразились Дмитрий Михальченко и Андрей Каминов, обвиняемые в хищениях при реконструкции резиденции Путина
В СИЗО «Лефортово» коронавирусом заразились петербургский миллиардер Дмитрий Михальченко и его возможный соучастник по делу о хищениях при реконструкции резиденции президента в Ново-Огарево Андрей Каминов. Об этом 23 мая РБК сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева и подтвердил источник, знакомый с ходом дела.
Меркачева уточнила, что в ОНК будут проверять эту информацию. По ее данным, Каминов находился в одной камере с Зиявудиным Магомедовым (о его заражении COVID-19 сообщалось ранее).
«Кого-то из них ранее заразили в ходе следственных действий, а потом сокамерник заразился от соседа. Затем в ходе дальнейших следственных действий заразился и Михальченко. Теперь в группе риска находятся все, кто общался с Каминовым, Магомедовым и Михальченко», - сказала Меркачева.
Один из участников заседания суда, на котором рассматривалась жалоба на очередное продление ареста Михальченко и Каминову, рассказал РБК, что судья зачитал зачитал уведомление из «Лефортово» о том, что у Михальченко лабораторно подтвержден коронавирус, а у Каминова — подозрение на него.
Напомним, Дмитрий Михальченко в начале 2000-х основал компанию «Форум» вместе с Николаем Негодовым. В 2016 году Михальченко и бывшего руководителя его службы безопасности Бориса Коревского арестовали по крупному делу о контрабанде алкоголя. Пока бизнесмен находился под стражей, главные активы его компании перетекли к «Бронка Групп», которой в равных долях владеют Негодов и супруга экс-главы ФСО Евгения Мурова Людмила. С момента заключения Михальченко под стражу «Форум» лишился порта Бронка, Единого центра документов, нескольких ресторанов и бутиков одежды, а в мае 2019 года началась ликвидация холдинга.
В 2017 году Михальченко обвинили в создании преступного сообщества. По версии обвинения, он и подручные организовали схему систематических хищений на объектах государственной важности – например, президентской резиденции в Ново-Огарево. Главное военное следственное управление СКР считает, что при реконструкции этого объекта были похищены денежные средства, в частности, – на установке системы кондиционирования. По делу проходят также подчиненный Васильева – полковник ФСО Дмитрий Улитин, экс-глава предприятия «Атэкс» ФСО Андрей Каминов, бизнесмены Сергей Литвинов и Борис Мальцев.