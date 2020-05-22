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22.05.2020 20:06
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ВОЗ включил российскую вакцину от коронавируса в список перспективных

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила разрабатываемую в МГУ имени М.В. Ломоносова вакцину против коронавирусной инфекции COVID-19 в перечень перспективных. Об этом 22 мая сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Биологи МГУ на основе вирусов растений создали несколько прототипов поливалентной вакцины против коронавирусов, вызывающих такие заболевания как COVID-19, SARS, MERS, и коронавирусов летучих мышей, имеющих потенциал преодоления межвидового барьера с человеком.

«Использование вирусов растений для создания современных рекомбинантных вакцин против инфекций человека – это современный и многообещающий подход, в разработке которого МГУ занимает передовые позиции в мировой науке», - приводит пресс-служба слова ректора МГУ Виктора Садовничего.

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