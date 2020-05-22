«Там больше страдающих от коронавируса, чем в любой другой стране». Глава Саксонии предложила лечить россиян с COVID-2019 в немецких клиниках

Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония предложил включить РФ в список стран, которым Германия оказывает помощь по борьбе с COVID-2019.



«Мы пытаемся помочь Европе. И я думаю, что мы также должны проявить солидарность с Россией», — заявил 22 мая Михаэль Кречмер в интервью Der Spiegel.

По его словам, немецкие клиники уже приняли пациентов из Италии и Франции, в том числе 14 разместили в Саксонии. Кроме того, немцы помогают Чехии и Польше при проведении тестирований. Кречмер уверен, что ФРГ могла бы оказать помощь и России. Это могло бы стать «важным сигналом».