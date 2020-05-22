FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +14
70.92р77.80р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
22.05.2020 17:56
14
Печать

«Там больше страдающих от коронавируса, чем в любой другой стране». Глава Саксонии предложила лечить россиян с COVID-2019 в немецких клиниках

Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония предложил включить РФ в список стран, которым Германия оказывает помощь по борьбе с COVID-2019.

«Мы пытаемся помочь Европе. И я думаю, что мы также должны проявить солидарность с Россией», — заявил 22 мая Михаэль Кречмер в интервью Der Spiegel.

По его словам, немецкие клиники уже приняли пациентов из Италии и Франции, в том числе 14 разместили в Саксонии. Кроме того, немцы помогают Чехии и Польше при проведении тестирований. Кречмер уверен, что ФРГ могла бы оказать помощь и России. Это могло бы стать «важным сигналом».

«Там больше страдающих от коронавируса, чем в любой другой стране», — так ситуацию в России описывает Der Spiegel.

В России выявлено 326 448 случаев коронавируса, что является вторым показателем в мире. Первую строчку удерживают США с 1 623 352 заболевшими.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (14)

kоt-idiot
Врет все. Россиянины с лишней хромосомой не болеют. Только голосование за поплавки впереди, а за ним светлое будущее!
22ilves
Не - не. Духовных, можемповторительных и топающих своим путем рассеян лечить только в Ленэкспо. Все, как они хотели.
Camlann
Дер Шпигель, любезные, врать не будет. Сказано, что в РФ страдает (надо понимать, что безо всякой помощи) больше народу, чем где бы то ни было - значит так оно и есть. Нашим либералам нужно срочно начать высылку подтверждающих фото и видеодокументов. С молящими о помощи зараженными россиянами, лежащими под открытым небом. Кстати - обамцам она помощь не предлагала?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний