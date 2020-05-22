В Подмосковье нарушителей режима самоизоляции станут отправлять на обязательные работы в больницы

«К нарушителям режима самоизоляции применяют не только штрафные санкции, за злостное пренебрежение ограничительными мерами в Подмосковье можно получить и наказание в виде обязательных работ до 100 часов», — приводит издание слова заместителя председателя правительства Московской области и руководителя Главного управления региональной безопасности Романа Каратаева.

В Московской области нарушителей режима самоизоляции, организовавших массовые мероприятия, станут привлекать к обязательным работам в больницах до 100 часов. Об этом 22 мая пишет РИА Новости.

Подобные работы предполагают уборку территорий больниц, а также разгрузку лекарств, продуктов и других грузов, уточнили в ведомстве.

По информации агентства, к такому наказанию уже могут привлечь нескольких нарушителей из Подмосковья. Так, суд признал виновными местных жителей, один из которых собрал друзей для занятий спортом на площадке во дворе дома в Красногорске, а другой провел развлекательное мероприятие у торгового центра в Химках. Аналогичные нарушения также были зафиксированы еще в ряде населенных пунктов Московской области.

«В данной эпидемиологической ситуации просто недопустимо себя вести безответственно и намеренно нарушать установленные требования. <...> Подобные поступки должны осуждаться, а ребят с избыточной энергией нужно привлекать к работе на благо области», — подчеркнул Каратаев.

Напомним, в Подмосковье, как и во многих субъектах РФ, режим самоизоляции продлили до конца мая. Согласно постановлению, опубликованному на сайте местных властей, на территории региона действует запрет на проведение массовых мероприятий, на работу общепита и других заведений, оказывающих услуги населению. Для передвижения по Московской области ее жителям необходимо оформить цифровой пропуск.