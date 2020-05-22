Набиуллина: Банки реструктуризировали 11% кредитов малого и среднего бизнеса

Российские банки реструктуризировали примерно 11% портфеля займов малых и средних предприятий (МСП), вне зависимости от их принадлежности к наиболее пострадавшим отраслям. Об этом 22 мая заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина во время онлайн-конференции.

По данным Центробанка, за последние две недели предприниматели подавали 15 тысяч обращений с просьбами об изменениях условий кредитов. Всего за два месяца, по словам Набиуллиной, бизнес направил 122 тыс. таких заявлений.

Она отметила, что уровень одобрения этих заявок практически не изменился и находится на уровне 74%. Спрос предприятий на кредитные каникулы не снижается, в отличие от спроса граждан на эту услугу, сообщила глава ЦБ.