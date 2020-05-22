Набиуллина: Банки реструктуризировали 11% кредитов малого и среднего бизнеса
Российские банки реструктуризировали примерно 11% портфеля займов малых и средних предприятий (МСП), вне зависимости от их принадлежности к наиболее пострадавшим отраслям. Об этом 22 мая заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина во время онлайн-конференции.
По данным Центробанка, за последние две недели предприниматели подавали 15 тысяч обращений с просьбами об изменениях условий кредитов. Всего за два месяца, по словам Набиуллиной, бизнес направил 122 тыс. таких заявлений.
Она отметила, что уровень одобрения этих заявок практически не изменился и находится на уровне 74%. Спрос предприятий на кредитные каникулы не снижается, в отличие от спроса граждан на эту услугу, сообщила глава ЦБ.
По данным Банка России на 20 мая, кредитные организации получили от бизнеса более 58 тыс. заявлений на оформление зарплатных кредитов на сумму более 140 млрд рублей, одобрена из них примерно половина. По оценке Набиуллиной, это «неплохой уровень», учитывая, что 25% кредитного риска не покрывается гарантией ВЭБ.
На прошлой неделе был выделен дополнительный льготный лимит, составивший 50 млрд рублей, на выдачу зарплатных кредитов крупному бизнесу под 3,5%, напомнила председатель Центробанка.
Ранее Эльвира Набиуллина сообщила, что количество заявлений на кредитные каникулы, полученных от физических лиц, снижается.