На улице Калинина такси зависло в заборе
Курьёзное ДТП произошло минувшим вечером в Кировском районе Санкт-Петербурга.
На повороте налево с улицы Калинина на улицу Трефолева таксист вылетел с проезжей части и врезался в забор так, что пробил его насквозь. Как сообщают 22 мая очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», пассажиры – парень с девушкой – не пострадали, помощь не понадобилась.
«У таксиста навыки вождения на трамвае», - шутят в соцсети. Дело в том, что дорога в этом месте делает крутой поворот.