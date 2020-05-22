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22.05.2020 07:36
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На улице Калинина такси зависло в заборе

Курьёзное ДТП произошло минувшим вечером в Кировском районе Санкт-Петербурга.

На повороте налево с улицы Калинина на улицу Трефолева таксист вылетел с проезжей части и врезался в забор так, что пробил его насквозь. Как сообщают 22 мая очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», пассажиры – парень с девушкой – не пострадали, помощь не понадобилась.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

«У таксиста навыки вождения на трамвае», - шутят в соцсети. Дело в том, что дорога в этом месте делает крутой поворот.

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