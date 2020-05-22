Facebook сохранит принципы удалённой работы и после окончания пандемии коронавируса. Корпорация намерена не возвращать в офис как минимум половину сотрудников и собирается нанимать новых специалистов из расчёта на то, что те смогут работать на расстоянии.



Как подчеркнул 21 мая гендиректор компании Марк Цукерберг в комментарии The Wall Street Journal, за ближайшие 10 лет компания намерена разработать новые принципы и сформировать штат, в котором вне офиса будут трудиться до 50% специалистов.



После отмены коронавирусных ограничений действующих сотрудников не попросят возвращаться в офисы до конца 2020 года. Если система в нынешнем виде негативно не скажется на качестве, она может стать правилом: за сохранение режима работы из дома уже выступили около 40% специалистов.

