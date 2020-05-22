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22.05.2020 00:14
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Половина сотрудников Facebook не вернется в офисы и после завершения пандемии. Новых будут сразу набирать на «удалёнку»

Facebook сохранит принципы удалённой работы и после окончания пандемии коронавируса. Корпорация намерена не возвращать в офис как минимум половину сотрудников и собирается нанимать новых специалистов из расчёта на то, что те смогут работать на расстоянии.

Как подчеркнул 21 мая гендиректор компании Марк Цукерберг в комментарии The Wall Street Journal, за ближайшие 10 лет компания намерена разработать новые принципы и сформировать штат, в котором вне офиса будут трудиться до 50% специалистов.

После отмены коронавирусных ограничений действующих сотрудников не попросят возвращаться в офисы до конца 2020 года. Если система в нынешнем виде негативно не скажется на качестве, она может стать правилом: за сохранение режима работы из дома уже выступили около 40% специалистов.

Как подчеркнул Цукерберг в разговоре с The Verge, новшество «откроет доступ к широкому выбору талантливых людей», ведь те могут жить и работать где угодно, но не сотрудничать с корпорацией просто из-за географических вопросов.

Руководство Facebook рассчитывает, что удалённое взаимодействие также поможет сохранить ценных специалистов, которые иногда покидают корпорацию при переезде.

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Комментарии (3)

260965961
Гы-гы! Если выживу в нынешних условиях, обязательно попрошусь в ФБ на удалёнку))))
261612831
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