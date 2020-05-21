Иммунитет к коронавирусу избавит москвичей от изоляции. От предписания освободят официально
В Москве не будут изолировать людей, у которых есть иммунитет к коронавирусу.
«Пациентам, у которых выявлены иммуноглобулины G, говорящие об иммунитете к вирусу, никакие постановления или предписания о самоизоляции не выдаются», — 21 мая сообщили в департаменте здравоохранения Москвы «Интерфаксу». Причина в том, что такие показатели в анализах доказывают, что человек был инфицирован и, вероятно, уже перенёс коронавирус в неявной форме.
Как отметил руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИД Алексей Мазус, пациентам, у которых есть антитела, рекомендуется на некоторое время ограничить социальные контакты. Остатки вируса могут сохраняться в организме.
Результаты тестов на антитела среди петербуржцев в середине мая позволили высчитать, сколько жителей могли переболеть вирусом с начала пандемии. По данным комитета по здравоохранению, речь идёт примерно о 6% горожан.