Иммунитет к коронавирусу избавит москвичей от изоляции. От предписания освободят официально

В Москве не будут изолировать людей, у которых есть иммунитет к коронавирусу.



«Пациентам, у которых выявлены иммуноглобулины G, говорящие об иммунитете к вирусу, никакие постановления или предписания о самоизоляции не выдаются», — 21 мая сообщили в департаменте здравоохранения Москвы «Интерфаксу». Причина в том, что такие показатели в анализах доказывают, что человек был инфицирован и, вероятно, уже перенёс коронавирус в неявной форме.

Как отметил руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИД Алексей Мазус, пациентам, у которых есть антитела, рекомендуется на некоторое время ограничить социальные контакты. Остатки вируса могут сохраняться в организме.