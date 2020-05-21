FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +9
72.34р79.18р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
21.05.2020 15:47
19
Печать

Гребенщиков и Албин поставили ЗакСу «неуд» за Пьеху. А депутаты принесли певице извинения

Музыкант Борис Гребенщиков, историк Лев Лурье, один из основателей группы «Митьки» Владимир Шинкарев и бывший вице-губернатор Петербурга Игорь Албин назвали «плевком в лицо народной артистке» итоги голосования Заксобрания по выбору почетных граждан города, по итогам которого Эдита Пьеха не получила это звание. Текст с оценкой происходящего 21 мая опубликовал в Facebook Лурье.

«Законодательное собрание Петербурга раз за разом отказывает Эдите Пьехе в звании почетного гражданина города. Вместо этого депутаты от «Единой России», имеющие в нашем местном парламенте большинство, голосуют за каких-то не известных большинству петербуржцев бизнесменов или федеральных политиков. Эдита Пьеха прожила с нами десятилетия. Она может нравиться или не нравиться, как Эдит Пиаф или Алла Пугачева, но именно ее песни напевали деды и бабушки, отцы и матери, внуки и внучки. Очередной плевок в лицо истинно народной артистки — отвратителен». Под резюме стоят четыре фамилии: Бориса Гребенщикова, Игоря Албина, Владимира Шинкарева и самого Лурье.

Кроме того, официальные извинения певице принесли 10 оппозиционных депутатов парламента, которые голосовали за Пьеху: Алексей Ковалев, Надежда Тихонова, Александр Егоров, Михаил Амосов, Максим Резник, Борис Вишневский, Оксана Дмитриева, Сергей Трохманенко, Ирина Иванова и Александр Рассудов. Текст письма опубликовала в Facebook глава петербургских справедливороссов Марина Шишкина.

«Мы считаем, что регулярное отклонение вашей кандидатуры городским парламентом — это ничтожный факт для вашей выдающейся жизненной и творческой биографии и позорная страница в истории Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Вы — бесспорно, человек-легенда, яркая и значительная часть музыкальной истории Ленинграда — Санкт-Петербурга вне зависимости от уровня просвещенности и вкуса тех, кто раз от раза отказывает Вам в звании почетного гражданина», — говорится в письме.

Напомним, голосование по кандидатам на званием почетного гражданина проходило в Мариинском дворце 20 мая на закрытой части заседания. Претендентов было четверо: Пьеха, поэт Илья Резник, директор центра имени Алмазова, руководитель межведомственной группы по противодействию коронавирусу в Петербурге Евгений Шляхто, и начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин. Звание получили двое последних.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (19)

Михаил Попов
Может, за это звание, нужно взносы денежные вносить? Если это так, то тогда понятно: кто много первым откатил, того и тапки... Мне, как работнику культуры и искусств, очень обидно за Эдиту Станиславовну и очень стыдно за "извинения" депутатов!!!! ДОРОГИЕ ДЕПУТАТЫ, извините, но вы ....ны
alex-un
С большой натяжкой можно согласиться с кандидатурой Шляхто, но не Гарюгина место которому на скамье подсудимых рядом с руководителем "Метростроя" Александровым.
***_555
Отсутствие наград и званий от этой власти - лучшая рекомендация.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний