Гребенщиков и Албин поставили ЗакСу «неуд» за Пьеху. А депутаты принесли певице извинения

Музыкант Борис Гребенщиков, историк Лев Лурье, один из основателей группы «Митьки» Владимир Шинкарев и бывший вице-губернатор Петербурга Игорь Албин назвали «плевком в лицо народной артистке» итоги голосования Заксобрания по выбору почетных граждан города, по итогам которого Эдита Пьеха не получила это звание. Текст с оценкой происходящего 21 мая опубликовал в Facebook Лурье.

«Законодательное собрание Петербурга раз за разом отказывает Эдите Пьехе в звании почетного гражданина города. Вместо этого депутаты от «Единой России», имеющие в нашем местном парламенте большинство, голосуют за каких-то не известных большинству петербуржцев бизнесменов или федеральных политиков. Эдита Пьеха прожила с нами десятилетия. Она может нравиться или не нравиться, как Эдит Пиаф или Алла Пугачева, но именно ее песни напевали деды и бабушки, отцы и матери, внуки и внучки. Очередной плевок в лицо истинно народной артистки — отвратителен». Под резюме стоят четыре фамилии: Бориса Гребенщикова, Игоря Албина, Владимира Шинкарева и самого Лурье.