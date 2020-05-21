Гребенщиков и Албин поставили ЗакСу «неуд» за Пьеху. А депутаты принесли певице извинения
Музыкант Борис Гребенщиков, историк Лев Лурье, один из основателей группы «Митьки» Владимир Шинкарев и бывший вице-губернатор Петербурга Игорь Албин назвали «плевком в лицо народной артистке» итоги голосования Заксобрания по выбору почетных граждан города, по итогам которого Эдита Пьеха не получила это звание. Текст с оценкой происходящего 21 мая опубликовал в Facebook Лурье.
«Законодательное собрание Петербурга раз за разом отказывает Эдите Пьехе в звании почетного гражданина города. Вместо этого депутаты от «Единой России», имеющие в нашем местном парламенте большинство, голосуют за каких-то не известных большинству петербуржцев бизнесменов или федеральных политиков. Эдита Пьеха прожила с нами десятилетия. Она может нравиться или не нравиться, как Эдит Пиаф или Алла Пугачева, но именно ее песни напевали деды и бабушки, отцы и матери, внуки и внучки. Очередной плевок в лицо истинно народной артистки — отвратителен». Под резюме стоят четыре фамилии: Бориса Гребенщикова, Игоря Албина, Владимира Шинкарева и самого Лурье.
Кроме того, официальные извинения певице принесли 10 оппозиционных депутатов парламента, которые голосовали за Пьеху: Алексей Ковалев, Надежда Тихонова, Александр Егоров, Михаил Амосов, Максим Резник, Борис Вишневский, Оксана Дмитриева, Сергей Трохманенко, Ирина Иванова и Александр Рассудов. Текст письма опубликовала в Facebook глава петербургских справедливороссов Марина Шишкина.
«Мы считаем, что регулярное отклонение вашей кандидатуры городским парламентом — это ничтожный факт для вашей выдающейся жизненной и творческой биографии и позорная страница в истории Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Вы — бесспорно, человек-легенда, яркая и значительная часть музыкальной истории Ленинграда — Санкт-Петербурга вне зависимости от уровня просвещенности и вкуса тех, кто раз от раза отказывает Вам в звании почетного гражданина», — говорится в письме.
Напомним, голосование по кандидатам на званием почетного гражданина проходило в Мариинском дворце 20 мая на закрытой части заседания. Претендентов было четверо: Пьеха, поэт Илья Резник, директор центра имени Алмазова, руководитель межведомственной группы по противодействию коронавирусу в Петербурге Евгений Шляхто, и начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин. Звание получили двое последних.