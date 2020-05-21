Видео и подробности перестрелки в московском районе Печатники 21 мая опубликовало МВД. Драка произошла вечером накануне у авторынка на Южнопортовой улице.

В поле зрения камер видеонаблюдения попала группа мужчин. Сначала в потасовку вступили шесть человек, немного позже к ним подбежали ещё несколько. Пока одни пытались уложить оппонентов на асфальт, другие бегали между схватившимися и то пытались их разнять, то сами добавляли удары. Во время драки один из бойцов достал травматический пистолет: ранения получили трое. После того, как раздались выстрелы, двое подозреваемых сели в машину и уехали. Местные жители вызвали полицию, те — врачей.