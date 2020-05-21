Видео драки с перестрелкой в Москве опубликовало МВД. Участники бились толпой
Видео и подробности перестрелки в московском районе Печатники 21 мая опубликовало МВД. Драка произошла вечером накануне у авторынка на Южнопортовой улице.
В поле зрения камер видеонаблюдения попала группа мужчин. Сначала в потасовку вступили шесть человек, немного позже к ним подбежали ещё несколько. Пока одни пытались уложить оппонентов на асфальт, другие бегали между схватившимися и то пытались их разнять, то сами добавляли удары. Во время драки один из бойцов достал травматический пистолет: ранения получили трое. После того, как раздались выстрелы, двое подозреваемых сели в машину и уехали. Местные жители вызвали полицию, те — врачей.
Сбежавших мужчин сотрудники московской полиции вычислили практически сразу. 26-летнего приезжего из ближнего зарубежья и его 24-летнего знакомого задержали на улице Юных Ленинцев.
ГУ МВД по Москве
«При личном досмотре у них были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, несколько сим-карт, а также сумка с предметами, похожими на пистолеты и боеприпасы. Изъятое было направлено на исследование», — сообщили сотрудники ГУ МВД 21 мая. Полицейские возбудили уголовное дело району Печатники по статье «Хулиганство». Как сообщил один из мужчин, он «не помнит», что именно произошло, потому что сразу «потерял сознание». По утверждению его знакомого, все участники драки были трезвые, но обороняться пришлось, потому что «на них накинулись».