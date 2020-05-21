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21.05.2020 10:16
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Рубль показывает существенное укрепление на бирже. Евро и доллар упали до мартовских отметок

На открытии торгов 21 мая российская валюта продолжила начавшееся накануне укрепление по отношению к евро и доллару.

Биржевой курс европейской валюты упал ниже психологически важной отметки в 78 рублей, потеряв 30 копеек. Последний раз ниже 78 евро фиксировали 6 марта. По данным на 10:03, за евро давали 77,75.

Доллар, в свою очередь, также потерял около 30 копеек, до 70,86. Ниже 71 рубля американская валюта не опускалась с 10 марта.

Нефть марки Brent стоит 36,30 доллара за баррель.

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Комментарии (3)

Modest_5e4ce41f7533b
До голосования рубль будет только укрепляться и наливаться. Происки, которые его обвалят уже созрели, но до поры будут храниться в закромах. Никакие очки не позволяют мне разглядеть бурного роста экономики, а вот от объявлений "Аренда" уже рябит в глазах. В мифическую макроэкономику можно и поверить, но припоминается, что при ней все приходилось "доставать" или покупать по приглашениям.
Alex000
Как? Опять упали? До скольки упадут к концу года? До 90 или 100+?
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