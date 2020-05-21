Рубль показывает существенное укрепление на бирже. Евро и доллар упали до мартовских отметок

На открытии торгов 21 мая российская валюта продолжила начавшееся накануне укрепление по отношению к евро и доллару.



Биржевой курс европейской валюты упал ниже психологически важной отметки в 78 рублей, потеряв 30 копеек. Последний раз ниже 78 евро фиксировали 6 марта. По данным на 10:03, за евро давали 77,75.

Доллар, в свою очередь, также потерял около 30 копеек, до 70,86. Ниже 71 рубля американская валюта не опускалась с 10 марта.

Нефть марки Brent стоит 36,30 доллара за баррель.