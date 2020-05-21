В России появилось новое условие для въезда в один из регионов — нужно показать тест на ковид
Новую меру противодействия коронавирусу вводит Сахалин. Это не электронный пропуск и не маски, а медицинская справка — отрицательный тест на COVID-19.
Как сообщается 21 мая на сайте губернатора и правительства Сахалинской области, с 27 мая не имеющие местной регистрации граждане, въезжающие на территорию островного региона, должны будут предоставлять результаты лабораторных исследований на COVID-19. Анализ надо сдать не ранее чем за три дня до прибытия на Сахалин.
«Большинство случаев коронавируса проникли в регион с материка, — отмечается в сообщении. — Новая мера позволит защитить сахалинцев и курильчан от завоза опасной инфекции».
Электронные пропуска продолжают действовать, их следует предъявлять вместе в медсправкой. Получить их могут жители других регионов и стран, имеющие близких родственников в Сахалинской области или «оформленные трудовые отношения с островными предприятиями», на сайте dp.sakhalin.gov.ru.
В Сахалинской области зафиксировано 57 случаев заражения коронавирусом. 29 человек выздоровели, никто не умер. С 18 мая турбизнес получил право организовывать экскурсии на открытом воздухе, библиотеки возобновили выдачу книг, а музеи открылись для посещения ограниченными группами и без сопровождения гида. Разрешение возобновить работу получили непродовольственные объекты торговли в Анивском и Ногликском районах.
В России в целом заболевших более 308 тысяч, выздоровели более 85 тысяч человек, скончались почти 3 тысячи человек.