В России появилось новое условие для въезда в один из регионов — нужно показать тест на ковид

Новую меру противодействия коронавирусу вводит Сахалин. Это не электронный пропуск и не маски, а медицинская справка — отрицательный тест на COVID-19.



Как сообщается 21 мая на сайте губернатора и правительства Сахалинской области, с 27 мая не имеющие местной регистрации граждане, въезжающие на территорию островного региона, должны будут предоставлять результаты лабораторных исследований на COVID-19. Анализ надо сдать не ранее чем за три дня до прибытия на Сахалин.



«Большинство случаев коронавируса проникли в регион с материка, — отмечается в сообщении. — Новая мера позволит защитить сахалинцев и курильчан от завоза опасной инфекции».