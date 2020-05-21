Количество заболевших коронавирусом в мире превысило пять миллионов
Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило пять миллионов. Об этом утром 21 мая сообщает Университет Джона Хопкинса.
Согласно данным, опубликованным на его официальном сайте, общее число зараженных составляет 5 000 038 человек.
В лидерах по количеству заболевших коронавирусом находятся США (1,5 млн), Россия (308 тысяч) и Бразилия (291 тысяча). В «пятерку» также входят Испания и Италия, где выявлено более двухсот тысяч носителей COVID-19.