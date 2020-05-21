Медики прогнозируют всплеск смертности из-за онкологии

Резкий скачок заболеваемости раком ожидают медики осенью. Также может ухудшиться статистика смертности от сердечных болезней. Дело в том, что из-за распространения коронавируса в стране снизилась доступность медицинской помощи, особенно в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Как передаёт 21 мая РИА «Новости», нагрузка на онкологические стационары увеличилась, потому что некоторые из них пришлось перепрофилировать под лечение коронавирусной инфекции, рассказал заведующий отделением онкоколопроктологии в МГОБ №62 Илья Черниковский в беседе с газетой «Известия».

«Сейчас все обследования приостановлены — соответственно, существенно снизилось и выявление онкологии на ранней стадии. Поэтому осенью, когда многие ещё и с дач вернутся, мы ожидаем взрыв онкологической заболеваемости, особенно с запущенными стадиями. И нагрузка на специализированные учреждения сильно возрастёт», — считает онколог. По его мнению, онкологические клиники должны были продолжить работу в прежнем режиме. 52% врачей, по данным опроса, отмечают ухудшение доступности медицинской помощи в стране во время эпидемии коронавируса. По мнению 40% опрошенных медиков, ситуация близка к критической: специалисты перегружены, лечебные учреждения массовое перепрофилируются, а выбывающие мощности не компенсируются. Так, в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга изданию заявили, что в городе проводится наращивание числа инфекционных коек и дальнейшее перепрофилирование учреждений под прием больных с коронавирусной инфекцией. При этом приём плановых пациентов приостановлен до распоряжения санитарного врача.