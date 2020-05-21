FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +9
72.34р79.18р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
21.05.2020 08:28
8
Печать

Медики прогнозируют всплеск смертности из-за онкологии

Резкий скачок заболеваемости раком ожидают медики осенью. Также может ухудшиться статистика смертности от сердечных болезней. Дело в том, что из-за распространения коронавируса в стране снизилась доступность медицинской помощи, особенно в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Как передаёт 21 мая РИА «Новости», нагрузка на онкологические стационары увеличилась, потому что некоторые из них пришлось перепрофилировать под лечение коронавирусной инфекции, рассказал заведующий отделением онкоколопроктологии в МГОБ №62 Илья Черниковский в беседе с газетой «Известия».

«Сейчас все обследования приостановлены — соответственно, существенно снизилось и выявление онкологии на ранней стадии. Поэтому осенью, когда многие ещё и с дач вернутся, мы ожидаем взрыв онкологической заболеваемости, особенно с запущенными стадиями. И нагрузка на специализированные учреждения сильно возрастёт», — считает онколог. По его мнению, онкологические клиники должны были продолжить работу в прежнем режиме.

52% врачей, по данным опроса, отмечают ухудшение доступности медицинской помощи в стране во время эпидемии коронавируса. По мнению 40% опрошенных медиков, ситуация близка к критической: специалисты перегружены, лечебные учреждения массовое перепрофилируются, а выбывающие мощности не компенсируются. Так, в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга изданию заявили, что в городе проводится наращивание числа инфекционных коек и дальнейшее перепрофилирование учреждений под прием больных с коронавирусной инфекцией. При этом приём плановых пациентов приостановлен до распоряжения санитарного врача.

«В настоящее время больных с коронавирусной инфекцией принимает 21 учреждение, два из которых изначально были инфекционными. Общее число коек — 6928. В борьбе с коронавирусной инфекцией задействовано более 10 тыс. человек медицинского персонала. Проблема кадрового дефицита существует, поэтому для работы привлекаются студенты и идет набор нового персонала», — сообщили в комитете.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (8)

blackcatwhitecat
А тупые страусы все продолжают твердить - нет никакой пандемии, хотим гулять, как раньше. Когда уже до вас дойдет, что чем больше заболевших короной - тем меньше мест для остальных больных, и чем больше заболевших медиков - тем меньше их на рабочих местах.
Ma-260802031
Это было ясно с самого начала, даже не нужно быть провидцем.
В Германии и Великобритании уже подтвердили увеличение смертей о сердечно-сосудистых заболеваний.
22ilves
все логично. Носятся с этой короной, как курица с яйцом. Из - за этой истерики погибнет намного больше людей. Но это будут тихие смерти, который не озвучиваются в новостях дикторами с вытаращенными глазами.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний