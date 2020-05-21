Путин раздал ордена и знаки отличия. В списке Мария Захарова и чиновник из петербургской администрации

Ряд государственных служащих получил награды за труд от имени президента России Владимира Путина. Среди них двое жителей Петербурга, один из которых когда-то сам отказался участвовать в выборах почетных жителей города.

Отметил президент и трудовые успехи Владимира Ходырева, президента «Транспортного союза Северо-Запада», он получит орден «За заслуги перед отечеством IV степени». Ходыреву в этом году исполнилось 90 лет, и это не первый за его жизнь орден. Советский партийный деятель, в 1996 году он выдвигался на пост губернатора Петербурга, а в 2008-м местный парламент выдвинул его кандидатуру на присвоение звания почетного жителя. Он отказался участвовать, объяснив это тем, что его не поддерживает «Единая Россия», и все равно выиграет их кандидат. Возглавляемый им союз, сказано на его сайте, объединяет юрлиц, отраслевые союзы и ассоциации всех видов транспорта чтобы наладить диалог с властью.



За те же трудовые подвиги орден дружбы получил Владимир Леонов, начальник аппарата вице-губернатора Владимира Кириллова. Упоминаний о нем в сети немного. Известно, что Леонов пишет стихи. Например, «Вальс земли ленинградской» он посвятил 90-летию Ленобласти. Прочитать произведение можно здесь.

