На портале Госуслуг запустили сервис для оформления выплат семьям с маленькими детьми, которые Путин обещал в марте

Портал госуслуг начал принимать заявления россиян, чей доход ниже прожиточного минимума. На каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет ежемесячно положено по пять тысяч рублей.



О запуске сервиса 20 мая сообщает Минкомсвязи. Заявку на оформление выплат можно заполнить по этой ссылке. В министерстве отмечают, что в первые часы заявления оставили 70 тысяч человек, пока что сервис работает для 65 регионов. Остальные его еще не освоили, но обещают скоро справиться.



Это выплаты для семей с детьми в возрасте от трех до семи лет на каждого, которые указом от 20 марта велел назначить президент Владимир Путин. Во время обращения к россиянам 25 марта он попросил процесс ускорить и начать раздавать деньги не в июле, а с начала лета. Сумма выплаты составляет 5 тысяч рублей.

