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20.05.2020 22:22
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На портале Госуслуг запустили сервис для оформления выплат семьям с маленькими детьми, которые Путин обещал в марте

Портал госуслуг начал принимать заявления россиян, чей доход ниже прожиточного минимума. На каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет ежемесячно положено по пять тысяч рублей.

О запуске сервиса 20 мая сообщает Минкомсвязи. Заявку на оформление выплат можно заполнить по этой ссылке. В министерстве отмечают, что в первые часы заявления оставили 70 тысяч человек, пока что сервис работает для 65 регионов. Остальные его еще не освоили, но обещают скоро справиться.

Это выплаты для семей с детьми в возрасте от трех до семи лет на каждого, которые указом от 20 марта велел назначить президент Владимир Путин. Во время обращения к россиянам 25 марта он попросил процесс ускорить и начать раздавать деньги не в июле, а с начала лета. Сумма выплаты составляет 5 тысяч рублей.

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Комментарии (3)

мухомор
ага
Подача заявления через портал Госуслуг пока недоступна в регионе вашей регистрации по месту жительства. Для получения услуги обратитесь в орган социальной защиты.
гаранту снова надо выписывать пистон Беглову, что бы он что-то начал делать для города где он временно трудоустроен.
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