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20.05.2020 19:57
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На путепроводе над КАД в Горбунках введут реверсивное движение. Оно продлится до лета

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Дорожники заменят деформационный шов на путепроводе, проходящем над кольцевой автодорогой Петербурга в Ломоносовском районе Ленобласти. Из-за работ на нём почти на три недели ограничат движение.

Как сообщает 20 мая пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 22 мая по 10 июня на путепроводе, расположенном на 90-м километре внутреннего кольца КАД, в Горбунковском сельском поселении, будет организовано реверсивное движение со светофорным регулированием. Скорость движения на путепроводе ограничат до 40 км/ч.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На путепроводе всего две полосы движения — по одной полосе в каждом направлении. Движение будут ограничивать в два этапа: сначала на одной половине, затем на второй. Ремонтировать дорогу будут круглосуточно, в две смены. Генеральным подрядчиком выступает ООО «ЕвроТрансСтрой».

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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