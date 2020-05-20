Дорожники заменят деформационный шов на путепроводе, проходящем над кольцевой автодорогой Петербурга в Ломоносовском районе Ленобласти. Из-за работ на нём почти на три недели ограничат движение.



Как сообщает 20 мая пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 22 мая по 10 июня на путепроводе, расположенном на 90-м километре внутреннего кольца КАД, в Горбунковском сельском поселении, будет организовано реверсивное движение со светофорным регулированием. Скорость движения на путепроводе ограничат до 40 км/ч.