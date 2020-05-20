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20.05.2020 18:43
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Сеть салонов красоты жены Владислава Суркова и бывших жён Олега Дерипаски и Федора Бондарчука планирует на осень открытие в Петербурге

Представители сети салонов красоты Buro Beauty подтвердили планы по открытию в Петербурге на Мытнинской набережной своего нового, четвертого по счету салона. До сих пор они были только в самом центре Москвы, в Барвихе и в Сколково.

Партнерами московского проекта выступают Полина Юмашева, экс-супруга миллиардера Олега Дерипаски, Наталия Дубовицкая, жена политического деятеля Владислава Суркова, и Светлана Рудская, экс-супруга режиссера Федора Бондарчука.

В Петербурге зарегистрировано ООО «Бюро СПб», где московским предпринимательницам на троих принадлежит 50% долей, а еще половина — у Светланы Кузнецовой. Участники рынка подрядов «Газпрома» вспоминают, что не раз видели ее полную тезку в компании Александра Кузнецова, главы ООО «Газпром комплектация» и ООО «Газстройпром-комплектация», и предполагают у них родственные отношения.

Кроме того, Светлана Кузнецова в нескольких юрлицах выступает равноправным партнером Ивана Сибирева, руководителя АО «Стройтранснефтегаз».

Buro Beauty позиционируются как салоны красоты высшего класса. Для понимания: доходы лишь одного из них — в Барвихе — по итогам 2018 года составили 140 млн рублей. Как рассказали «Фонтанке» представители сети, пока точные даты открытия в Петербурге не называются. ООО «Бюро СПб» было зарегистрировано еще в конце января, но на учет в ФСС встало лишь в конце марта. Сейчас в помещениях на Мытнинской набережной, 5 (там же, к примеру, расположены офисы компаний, родственных «Газпром нефти»), идет подготовка. Первоначально — еще до начала коронавирусных ограничений — планировалось, что открытие может состояться в сентябре — октябре. Но теперь, скорее всего, сроки сдвигаются.

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Комментарии (7)

261582771
А ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой...
Brezhnev
Как это, честно, всё надоело! Кругом «родные и знакомые Кролика» (мамы, папы, жёны, бывшие жёны, сыновья, дочки, зятья, племянники) успешные, талантливые, кристально честные и добродетельные люди, но и богатые при этом, как ни странно ))).
W Bons
ткачихи фабрики Веретено , доярки совхоза Ручьи , передовые работницы Кировского завода и многие другие труженицы нашего города-героя с нетерпением ждут открытия салона красоты имени бывших и нынешних жён
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