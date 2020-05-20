Сеть салонов красоты жены Владислава Суркова и бывших жён Олега Дерипаски и Федора Бондарчука планирует на осень открытие в Петербурге
Представители сети салонов красоты Buro Beauty подтвердили планы по открытию в Петербурге на Мытнинской набережной своего нового, четвертого по счету салона. До сих пор они были только в самом центре Москвы, в Барвихе и в Сколково.
Партнерами московского проекта выступают Полина Юмашева, экс-супруга миллиардера Олега Дерипаски, Наталия Дубовицкая, жена политического деятеля Владислава Суркова, и Светлана Рудская, экс-супруга режиссера Федора Бондарчука.
В Петербурге зарегистрировано ООО «Бюро СПб», где московским предпринимательницам на троих принадлежит 50% долей, а еще половина — у Светланы Кузнецовой. Участники рынка подрядов «Газпрома» вспоминают, что не раз видели ее полную тезку в компании Александра Кузнецова, главы ООО «Газпром комплектация» и ООО «Газстройпром-комплектация», и предполагают у них родственные отношения.
Кроме того, Светлана Кузнецова в нескольких юрлицах выступает равноправным партнером Ивана Сибирева, руководителя АО «Стройтранснефтегаз».
Buro Beauty позиционируются как салоны красоты высшего класса. Для понимания: доходы лишь одного из них — в Барвихе — по итогам 2018 года составили 140 млн рублей. Как рассказали «Фонтанке» представители сети, пока точные даты открытия в Петербурге не называются. ООО «Бюро СПб» было зарегистрировано еще в конце января, но на учет в ФСС встало лишь в конце марта. Сейчас в помещениях на Мытнинской набережной, 5 (там же, к примеру, расположены офисы компаний, родственных «Газпром нефти»), идет подготовка. Первоначально — еще до начала коронавирусных ограничений — планировалось, что открытие может состояться в сентябре — октябре. Но теперь, скорее всего, сроки сдвигаются.