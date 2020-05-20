Спрос на паромный туризм в Финляндии надеются восстановить через год после возобновления пассажирского сообщения

Паромные компании Балтики пока находятся в ожидании решения властей об открытии границ для туризма. Финский перевозчик Viking Line полагает, что после возобновления сообщения с Россией на восстановление спроса до «докоронавирусного» уровня понадобится год. Об этом в рамках онлайн-конференции 20 мая заявил директор по маркетингу на иностранных рынках Viking Line Илья Беруненко.



«Если говорить о динамике, которая имеется сейчас со стороны бронирований, мы ожидаем восстановления максимум за год. Принимая во внимание, что люди будут предпочитать близкие поездки [дальним путешествиям]», — сказал Беруненко, отвечая на вопрос об оптимистичном варианте развития событий — возобновлении возможности паромных круизов по Балтике для россиян в августе 2020-го. За последние четыре года российский сегмент рос на 15 % ежегодно, и предполагается, что снижение покупательной способности изменит портрет путешественника: люди предпочтут бюджетные поездки в ближайшие страны, которые могут быть выгоднее поездок внутри России.