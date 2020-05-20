Спрос на паромный туризм в Финляндии надеются восстановить через год после возобновления пассажирского сообщения
Паромные компании Балтики пока находятся в ожидании решения властей об открытии границ для туризма. Финский перевозчик Viking Line полагает, что после возобновления сообщения с Россией на восстановление спроса до «докоронавирусного» уровня понадобится год. Об этом в рамках онлайн-конференции 20 мая заявил директор по маркетингу на иностранных рынках Viking Line Илья Беруненко.
«Если говорить о динамике, которая имеется сейчас со стороны бронирований, мы ожидаем восстановления максимум за год. Принимая во внимание, что люди будут предпочитать близкие поездки [дальним путешествиям]», — сказал Беруненко, отвечая на вопрос об оптимистичном варианте развития событий — возобновлении возможности паромных круизов по Балтике для россиян в августе 2020-го. За последние четыре года российский сегмент рос на
В компании подчёркивают, что пока не делают никаких прогнозов, поскольку всё зависит от решения властей об открытии границ и запуске туристического морского сообщения. Напомним, круизы в Суоми приостановлены до 31 мая (но не исключено продление меры), внешняя граница Финляндии закрыта как минимум до 14 июня, между Эстонией и Финляндией пока разрешены лишь рабочие и неотложные поездки.
«На нас очень влияет восстановление автомобильных, автобусных и железнодорожных перевозок, которые позволят россиянам добраться до парома», — отметил Беруненко.
Viking Line в связи с эпидемиологической ситуацией готов снизить загрузку пассажиров с 2500 до 1500–1600 на пароме, при этом «вряд ли она каким-то образом повлияет на цены», поскольку расход топлива тоже будет ниже. По словам представителя компании, это оптимальный объём для проведения необходимой санитарной обработки. Санитарные требования после снятия ограничений будут оговариваться властями. Не исключено, что, например, питание будут доставлять прямо в каюты.