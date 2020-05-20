День Победы над коронавирусом. В Петербурге власти заказали концерт на 3500 человек

Все ограничительные мероприятия в связи с эпидемией COVID-19 снимут в Петербурге к сентябрю 2020 года. Оптимистичный сигнал прозвучал от администрации Приморского района, объявившей конкурс на праздничный концерт ко Дню Победы.

Как следует из реестра закупок, в сентябре компания-подрядчик должна провести торжественное мероприятие на закрытой концертной площадке Санкт-Петербурга с участием минимум 3500 человек — такое количество пригласительных прописано в техзадании.

Из бюджета Санкт-Петербурга под 2,5-часовой концерт выделяют 5,7 миллиона рублей. Миллион двести будет стоить аренда площадки. Еще миллион получит главный артист — его ТТХ детально прописаны в конкурсной документации: