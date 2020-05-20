День Победы над коронавирусом. В Петербурге власти заказали концерт на 3500 человек
Все ограничительные мероприятия в связи с эпидемией COVID-19 снимут в Петербурге к сентябрю 2020 года. Оптимистичный сигнал прозвучал от администрации Приморского района, объявившей конкурс на праздничный концерт ко Дню Победы.
Как следует из реестра закупок, в сентябре компания-подрядчик должна провести торжественное мероприятие на закрытой концертной площадке Санкт-Петербурга с участием минимум 3500 человек — такое количество пригласительных прописано в техзадании.
Из бюджета Санкт-Петербурга под 2,5-часовой концерт выделяют 5,7 миллиона рублей. Миллион двести будет стоить аренда площадки. Еще миллион получит главный артист — его ТТХ детально прописаны в конкурсной документации:
«Известен широкой публике, имеет звание не ниже народного артиста, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством», звезда эстрады с опытом работы на крупных театральных и концертных площадках Санкт-Петербурга и Москвы, участник музыкальных телешоу, транслируемых на федеральных телеканалах России».
В техзадании говорится, что концерт должен быть проведен на закрытой площадке, расположенной в 5–7 минутах ходьбы от станции метрополитена вместимостью не менее 3500 посадочных мест (стационарных кресел).
Никаких требований по соблюдению социальной дистанции, обеспечению гостей средствами индивидуальной защиты и другим мерам гигиенической предосторожности нет. Предполагается, что основная целевая аудитория концерта — люди пожилого возраста.
Итоги конкурса подведут к 15 июня. Заявки рассмотрит комиссия администрации Приморского района, заказчиком услуги выступает бюджетное учреждение «Приморский культурный центр».
Кремль рассматривает возможность проведения парада Победы 3 сентября, но окончательное решение примут исходя из эпидемобстановки. По данным РБК, рассматривается даже вариант совмещения парада и единого дня голосования 24 июня.