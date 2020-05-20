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20.05.2020 12:35
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День Победы над коронавирусом. В Петербурге власти заказали концерт на 3500 человек

Все ограничительные мероприятия в связи с эпидемией COVID-19 снимут в Петербурге к сентябрю 2020 года. Оптимистичный сигнал прозвучал от администрации Приморского района, объявившей конкурс на праздничный концерт ко Дню Победы.

Как следует из реестра закупок, в сентябре компания-подрядчик должна провести торжественное мероприятие на закрытой концертной площадке Санкт-Петербурга с участием минимум 3500 человек — такое количество пригласительных прописано в техзадании.

Из бюджета Санкт-Петербурга под 2,5-часовой концерт выделяют 5,7 миллиона рублей. Миллион двести будет стоить аренда площадки. Еще миллион получит главный артист — его ТТХ детально прописаны в конкурсной документации:

«Известен широкой публике, имеет звание не ниже народного артиста, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством», звезда эстрады с опытом работы на крупных театральных и концертных площадках Санкт-Петербурга и Москвы, участник музыкальных телешоу, транслируемых на федеральных телеканалах России».

В техзадании говорится, что концерт должен быть проведен на закрытой площадке, расположенной в 5–7 минутах ходьбы от станции метрополитена вместимостью не менее 3500 посадочных мест (стационарных кресел).

Никаких требований по соблюдению социальной дистанции, обеспечению гостей средствами индивидуальной защиты и другим мерам гигиенической предосторожности нет. Предполагается, что основная целевая аудитория концерта — люди пожилого возраста.

Итоги конкурса подведут к 15 июня. Заявки рассмотрит комиссия администрации Приморского района, заказчиком услуги выступает бюджетное учреждение «Приморский культурный центр».

Кремль рассматривает возможность проведения парада Победы 3 сентября, но окончательное решение примут исходя из эпидемобстановки. По данным РБК, рассматривается даже вариант совмещения парада и единого дня голосования 24 июня.

В Петербурге действует запрет лицам старше 65 лет покидать жилые помещения. В городе за время эпидемии умерли 99 человек, заразились почти 12 тысяч.

Главные новости о коронавирусе за 19 мая читайте в онлайн-трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (17)

260778831
Все бы ничего, но когда понимаешь за чей счет банкет...
VF812
Вот это вообще преступление. Очевидно, что под конкретного подрядчика и зал требования. Трата денег на ветер в такое время - это скотство.
你好你好
А потом после сентябрьского праздника вернётся коварный коронавирус и пойдём на второй круг ношения масок и перчаток! Обнулимся так сказать
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