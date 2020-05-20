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20.05.2020 10:41
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В Петербурге коронавирус подтвердили ещё у четырёх умерших. Летальная статистика стремится к первой сотне

Комиссия по анализу летальных исходов подтвердила смерть ещё четырёх человек в Петербурге от коронавирусной инфекции нового типа. Об этом свидетельствуют данные сайта «Стопкоронавирус.рф».

Таким образом, по официальным данным на 20 мая, в Северной столице за время пандемии от COVID-19 скончались 99 человек. При этом учёт летальности по стране достиг очередного максимума: за последние сутки в России выявили 135 умерших.

Большинство смертей пришлось на столицу (75 человек). В Московской области скончались 14 заболевших коронавирусом. Ещё в 28 регионах от одного до четырёх летальных случая.

Всего в России выявлено 308 705 заразившихся коронавирусом, 2 972 человека скончались.

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Комментарии (2)

Petr_SPb
Как мы выяснили, все эти умершие умерли во второй половине апреля. Получается. что заболели они в большинстве не позже первой половины, когда число заболевших всё ещё не превысило тысячи. И выходит, что из это тысячи (или даже 500) сотня умерших? Расклад радикально меняется
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