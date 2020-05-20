ВОЗ зафиксировала в России «фазу стабилизации» пандемии коронавируса
Всемирная организация здравоохранения заметила стабилизацию ситуации с распространением COVID-2019 в РФ.
«Похоже, что страна находится в фазе стабилизации», — цитирует 20 мая заявление представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович ТАСС.
По ее словам, России нужно работать над дальнейшим сокращением новых случаев COVID-2019. Представитель организации отметила важность дистанцирования и гигиены для борьбы с коронавирусом.
Ранее президент России Владимир Путин также констатировал, что ситуация в стране стабилизировалась, однако отметил сохраняющуюся опасность распространения вируса.
Количество официально выявленных случаев COVID-2019 выросло в РФ до 308705.