ВОЗ зафиксировала в России «фазу стабилизации» пандемии коронавируса

Всемирная организация здравоохранения заметила стабилизацию ситуации с распространением COVID-2019 в РФ.



«Похоже, что страна находится в фазе стабилизации», — цитирует 20 мая заявление представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович ТАСС.

По ее словам, России нужно работать над дальнейшим сокращением новых случаев COVID-2019. Представитель организации отметила важность дистанцирования и гигиены для борьбы с коронавирусом.



Ранее президент России Владимир Путин также констатировал, что ситуация в стране стабилизировалась, однако отметил сохраняющуюся опасность распространения вируса.

