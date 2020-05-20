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20.05.2020 11:04
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ВОЗ зафиксировала в России «фазу стабилизации» пандемии коронавируса

Всемирная организация здравоохранения заметила стабилизацию ситуации с распространением COVID-2019 в РФ.

«Похоже, что страна находится в фазе стабилизации», — цитирует 20 мая заявление представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович ТАСС.

По ее словам, России нужно работать над дальнейшим сокращением новых случаев COVID-2019. Представитель организации отметила важность дистанцирования и гигиены для борьбы с коронавирусом.

Ранее президент России Владимир Путин также констатировал, что ситуация в стране стабилизировалась, однако отметил сохраняющуюся опасность распространения вируса.

Количество официально выявленных случаев COVID-2019 выросло в РФ до 308705.

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Комментарии (2)

Gilka
после того как отменили "режим выходных дней", разве могло быть иначе? даже тесты перестали делать в поликлиниках. все делается для того, чтобы статистика снижалась. к реальной заболеваемости все это отношения не имеет.
Zampano
Рукопожатие крепкое. Стабилизация означает, что это надолго.
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