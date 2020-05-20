Петербург выпал из тройки лидеров по выявленным за сутки случаям заболевания коронавирусом

В России выявлено 8764 новых случая коронавируса, из них в Петербурге — 455.

За прошедшие сутки случаи COVID-2019 были выявлены в 84 регионах страны. Больше всего новых заболевших зафиксировали в Москве —2699. На втором месте держится Московская область с 903. На третьей строчке сегодня оказался Красноярский край с 504. Санкт-Петербург по этому показателю лишь четвертый. Всего в городе 11795 коронавирусных больных.

На карантине в Северной столице находится 2780 человек. Из них 162 — в обсерваторе, 633 — на самоизоляции, 1985 — контактные.

