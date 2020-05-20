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20.05.2020 10:37
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Петербург выпал из тройки лидеров по выявленным за сутки случаям заболевания коронавирусом

В России выявлено 8764 новых случая коронавируса, из них в Петербурге — 455.

За прошедшие сутки случаи COVID-2019 были выявлены в 84 регионах страны. Больше всего новых заболевших зафиксировали в Москве —2699. На втором месте держится Московская область с 903. На третьей строчке сегодня оказался Красноярский край с 504. Санкт-Петербург по этому показателю лишь четвертый. Всего в городе 11795 коронавирусных больных.

На карантине в Северной столице находится 2780 человек. Из них 162 — в обсерваторе, 633 — на самоизоляции, 1985 — контактные.

С начала пандемии по стране было зафиксировано уже 2972 летальных исхода. Исцелиться удалось 85392 заболевшим.

Общее число официально зафиксированных случаев COVID-2019 в РФ выросло до 308705. Количество выздоровевших от COVID-19 за сутки в России впервые больше числа новых случаев. Выздоровели за сутки к 20 мая 9262.

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Комментарии (17)

вадики
Нужно нарастить догнать перегнать и углубить!А иначе 24 не сможем проголосовать!А психи не считаются у них и так буйных хватает и без вируса
alexpv
А что у нас в Беларуси, вроде после 9 мая где на Параде присутствовало все руководство страны и тысячи зрителей, без масок обнимались и жало друг друга руки страна должна была вымереть?
Что то не слышу новостей!
Balamut
Больные.
Так как врачи довольно осторожны в постановке однозначного анализа на короновирус, большинство пациентов записываюся в больные внебольничной пневмонией. (Этих больных действительно очень много, лечить сложно и вообще все плохо). Диагностировать вирусную пневмнонию без тестов научились быстро и эффективно = это КТ и анализ кислорода в крови).
Каждому пациенту делают через два-три дня анализ на Ковид, но с учетом нашего бардака результаты приходят через неделю, а то вообще не приходят. Идентифицировать в лаборатории, первый это анализ или второй или третий вообще для нашей страны из разряда научной фантастики
Но оперштаб не унывает. Для него главное определить направление куда дует ветер.
А вы тут тесты, тесты... Главное фантазия!!!!
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