Петербург выпал из тройки лидеров по выявленным за сутки случаям заболевания коронавирусом
В России выявлено 8764 новых случая коронавируса, из них в Петербурге — 455.
За прошедшие сутки случаи COVID-2019 были выявлены в 84 регионах страны. Больше всего новых заболевших зафиксировали в Москве —2699. На втором месте держится Московская область с 903. На третьей строчке сегодня оказался Красноярский край с 504. Санкт-Петербург по этому показателю лишь четвертый. Всего в городе 11795 коронавирусных больных.
На карантине в Северной столице находится 2780 человек. Из них 162 — в обсерваторе, 633 — на самоизоляции, 1985 — контактные.
С начала пандемии по стране было зафиксировано уже 2972 летальных исхода. Исцелиться удалось 85392 заболевшим.
Общее число официально зафиксированных случаев COVID-2019 в РФ выросло до 308705. Количество выздоровевших от COVID-19 за сутки в России впервые больше числа новых случаев. Выздоровели за сутки к 20 мая 9262.