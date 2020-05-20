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20.05.2020 10:20
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Власти Москвы заявили о рекордном количестве пациентов, которые вылечились от коронавируса

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции в Москве увеличилось почти на 5,5 тысячи человек за сутки. Это рекорд с начала эпидемии, рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.


«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело сразу 5 440 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 36 936», — говорится в заявлении Раковой, опубликованном на сайте мэра Москвы.

По последним данным, в столице зафиксировано 149 607 случаев коронавируса, 1 651 человек умер.

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Комментарии (2)

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За счет Москвы и по России в целом получилось зарегистрировано 8,764 , выздоровело 9,262. Выздоровевших больше в первый раз.
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