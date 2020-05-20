Власти Москвы заявили о рекордном количестве пациентов, которые вылечились от коронавируса

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции в Москве увеличилось почти на 5,5 тысячи человек за сутки. Это рекорд с начала эпидемии, рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.



«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело сразу 5 440 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 36 936», — говорится в заявлении Раковой, опубликованном на сайте мэра Москвы.



По последним данным, в столице зафиксировано 149 607 случаев коронавируса, 1 651 человек умер.

