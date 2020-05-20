Мошенники придумали новые схемы с удаленным трудоустройством и возвратом НДС

Мошенники используют для обмана сферы трудоустройства и выплаты налогов, а также покупку тестов на коронавирус и акции популярных брендов и компаний. В первом случае фейковые кадровые агентства предлагают гражданам трудоустройство в удаленном формате. Соискатель заполняет анкету с личными данными, ему приходит письмо, что он принят на работу и теперь должен перевести деньги за «некое оборудование».

Сбербанк выявил несколько новых схем мошенничества, появившихся на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил заместитель председателя компании Станислав Кузнецов, передает 20 мая РИА Новости .

При мошенничестве с налогами злоумышленники публикуют видео, в котором предлагают гражданам вернуть НДС, пройдя по ссылке в описании к ролику. Поверившие переходят и самостоятельно совершают расходные операции, оставаясь без денег.



Злоумышленники также публикуют в Интернете объявления о продаже тестов на коронавирус. Заинтересованным они присылают ссылки на поддельные сайты, где необходимо оплатить товар. Другие продают маски, указывая на страницах ИНН и ОГРН настоящих компаний, но деньги они при этом просят перевести на электронные кошельки.



Мошенники также имитируют интернет-активности известных брендов и компаний под хештегами #сидидома, #домалучше и другими. Они предлагают желающим поучаствовать в акции и получить 3 тыс. руб. Для этого им необходимо сообщить данные карты и одноразовый СМС-пароль.



Сотрудники Сбербанка обращаются в Роскомнадзор, который блокирует подобные сайты, но вместо них появляются новые, добавил Кузнецов.

