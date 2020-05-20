Уголовный розыск искал похищенную «Хонду», а нашел группу профессиональных угонщиков

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований (АЖУР), неделю назад, 13 мая, красную «Хонду CR-V» похитили на Северном проспекте в Выборгском районе Петербурга. 19 мая оперативники задержали четверых — 41-летнего жителя Волхова и трех жителей Петербурга в возрасте от 40 до 49 лет, которые, как полагают в полиции, специализировались на хищении автомобилей марки «Хонда» на территории Санкт-Петербурга.

Любителей японского автопрома задержали сотрудники «угонного» отдела петербургского главка. «Хонды» они воровали под заказа, а передвигались на «Ауди».

У них нашли не только похищенную «японку», но и оборудование для взлома замков автомобиля, а также устройства для несанкционированного запуска двигателя, замки зажигания и государственные регистрационные знаки от автомобилей.

Передвигались угонщики, которые ранее все привлекались к уголовной ответственности за хищения, на «Ауди A6» и «Форде Фокусе».



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Все фигуранты пока задержаны в порядке статьи 91 (на двое суток) УК РФ.

