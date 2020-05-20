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20.05.2020 09:05
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Уголовный розыск искал похищенную «Хонду», а нашел группу профессиональных угонщиков

Любителей японского автопрома задержали сотрудники «угонного» отдела петербургского главка. «Хонды» они воровали под заказа, а передвигались на «Ауди».

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований (АЖУР), неделю назад, 13 мая, красную «Хонду CR-V» похитили на Северном проспекте в Выборгском районе Петербурга. 19 мая оперативники задержали четверых — 41-летнего жителя Волхова и трех жителей Петербурга в возрасте от 40 до 49 лет, которые, как полагают в полиции, специализировались на хищении автомобилей марки «Хонда» на территории Санкт-Петербурга.

У них нашли не только похищенную «японку», но и оборудование для взлома замков автомобиля, а также устройства для несанкционированного запуска двигателя, замки зажигания и государственные регистрационные знаки от автомобилей.

Передвигались угонщики, которые ранее все привлекались к уголовной ответственности за хищения, на «Ауди A6» и «Форде Фокусе».

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Все фигуранты пока задержаны в порядке статьи 91 (на двое суток) УК РФ.

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Комментарии (5)

вадики
ну вот!стоило Плугину простимулировать как фсё заработало!
Pilat
Уверен, что выпустят всех.
Сейчас наверное идут разборки - кто посмел задержать.
Вам какую команду давали?
Найти угнанную машину!
Так какого лешего вы людей задерживаете?!!!!

Судя по тому как вольготно себя чувствуют угонщики в городе, у них не может не быть покровителя. На севере, постоянно угоняют машины. У моего знакомого там аж ДВА раза угнали авто. Выловить банды угонщиков при такой их активности дело одного месяца.
Но....что то никому это не нужно.
Почему бы это?
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