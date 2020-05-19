Правительство РФ внесло в парламент закон о налоговых льготах во время пандемии

«19 мая в Государственную Думу поступил законопроект Правительства – поправки в Налоговый кодекс РФ… Законопроект предусматривает ряд налоговых льгот для граждан, предприятий и организаций в связи с распространением коронавирусной инфекции, ранее озвученных президентом России в ходе обращения к россиянам», — говорится в сообщении.

Правительство РР внесло в Госдуму ФС РФ законопроект, который предусматривает ряд налоговых льгот для граждан, предприятий и организаций в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщила вечером 19 мая пресс-служба нижней палаты парламента.

В частности, согласно пояснительной записке к документу, в составе налогооблагаемых доходов не будет учитываться списание задолженности по кредитам, взятым на поддержку занятости, и начисленных по ним процентов. Кроме того, от обложения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) освобождаются доходы в виде денежной выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам, оказывающим социальные услуги гражданам.



Законопроектом также предусматривается освобождение от уплаты налогов и страховых взносов, начисленных во втором квартале 2020 года для субъектов малого и среднего предпринимательства, занятыми в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавируса. Эта мера также коснется организаций, включенных в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, которые являются получателями соответствующих субсидий и грантов.



При этом для индивидуальных предпринимателей (ИП), которые не являются работодателями, осуществляющими деятельность в сферах, наиболее пострадавших от ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, предлагается установить страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере за расчетный период 2020 года в размере 20 318 руб.

