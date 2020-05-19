Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Подмосковье. Экипаж погиб
Жесткую посадку в Подмосковье совершил военный вертолет Ми-8. По предварительной информации, причиной произошедшего могла стать техническая неисправность, пишет 19 мая ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
«19 мая около 20 часов мск при выполнении учебно-тренировочного полета в 20 км от населенного пункта Клин (Московская область) совершил жесткую посадку на безлюдной местности вертолет Ми-8 ВКС России. <…> По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность. Полет выполнялся без боекомплекта», — сообщили журналистам в ведомстве.
По данным министерства, экипаж вертолета погиб. Сколько человек входило в его состав, не уточняется. На место катастрофы вылетела комиссия Главного командования ВКС РФ.