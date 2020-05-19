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19.05.2020 22:16
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Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Подмосковье. Экипаж погиб

Жесткую посадку в Подмосковье совершил военный вертолет Ми-8. По предварительной информации, причиной произошедшего могла стать техническая неисправность, пишет 19 мая ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«19 мая около 20 часов мск при выполнении учебно-тренировочного полета в 20 км от населенного пункта Клин (Московская область) совершил жесткую посадку на безлюдной местности вертолет Ми-8 ВКС России. <…> По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность. Полет выполнялся без боекомплекта», — сообщили журналистам в ведомстве.

По данным министерства, экипаж вертолета погиб. Сколько человек входило в его состав, не уточняется. На место катастрофы вылетела комиссия Главного командования ВКС РФ.

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Комментарии (6)

Oleg_I
Не разбился, а жестко сел с громким хлопком, возможно - хлопками. Экипаж показал отрицательный рост и в ближайшее время будет самоизолирован... Извините за шуточки, но этот государев новояз уже не возможно читать без тика.
Alina.Hn
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260816601
Там еще "разъяснено", "выявлено", "обнаружено", "зарегистрировано".
Кем именно - табу.
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