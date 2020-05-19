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19.05.2020 21:47
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ВОЗ насчитала 4,7 млн заболевших COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вечером 19 мая сообщила о том, что количество случаев заражения COVID-19 в мире превысило 4,7 миллиона, умерли свыше 316 тысяч человек.

.Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрировано 112 637 новых случаев заболевания COVID-19, умерли 4322 пациента. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 4 735 622, количество летальных исходов - 316 289.Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке – 2 082 945.

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Комментарии (1)

igorvandrop
4962885 на данный момент верно. Откуда они эти данные берут, ВОЗ ещё называется.
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