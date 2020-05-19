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19.05.2020 18:24
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«Вакцины все равно нет»: петербуржца с симптомами ОРВИ отказались тестировать на COVID-19, но выдали инструкцию

Петербуржец Роман Селифанов рассказал «Фонтанке», что столкнулся с новыми правилами забора анализов на коронавирус. Несмотря на симптоматику, у него отказались их брать.

«Вечером был здоровый. Ночью проснулся — температура 39. Сразу грудная клетка заболела. Решил, что это явно не ОРВИ. Вызвал участкового врача. В течение 6 часов приехала молодая девушка, без маски и перчаток. Села на диван и сразу начала писать больничный на 14 дней. Я сказал: "Подождите, а мазки?" Она сказала, что их не будет. Высшее руководство распорядилось мазки не брать, только у отдельных категорий: это 65+, многодетные и люди в критических состояниях», — перечислил 19 мая Роман.

Мужчина сказал врачу, что, когда ему станет лучше, он пойдет и сам сдаст тест платно. Но она его начала отговаривать.

«А вот вы подумайте — а зачем? Ну вот вы узнаете, что у вас коронавирус. Вакцины-то все равно нет. Те таблетки, которые я вам прописала, они и останутся», — передает Роман аргументы медика.

В итоге, по его словам, ему предписали сбивать температуру парацетамолом и лечиться старым антибиотиком. А в случае осложнений звонить в скорую. И выдали листочек-памятку (если вы столкнулись с подобной практикой — пишите на kazakov@fontanka.ru).

Напомним, что список тех, кого надо обязательно в приоритетном порядке тестировать на новую коронавирусную инфекцию и куда входили пациенты с ОРВИ, сократился благодаря новому распоряжению комитета по здравоохранению. Документ предписывает организовать лабораторные исследования, исходя из приоритетов групп риска.

В первой — вернувшиеся из-за границы с симптомами инфекционного заболевания, контактировавшие с заболевшим при выявлении симптомов, пациенты с диагнозом «внебольничная пневмония», медработники, имеющие риск заражения. А также пациенты с респираторными симптомами, проживающие в интернатах, пансионатах для пожилых и других учреждениях. На втором — петербуржцы старше 65 лет с респираторными симптомами. На третьем — организованные коллективы детей. При возникновении трех и более случаев заболевания, не исключающих COVID-19, они обследуются как при вспышке заболеваемости. Остальные относятся к приоритетам более низкого уровня.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (46)

Иванов Ив Ив
И вообще мне нравится на карантине - давно (уже год) как кисту надо было вырезать, уже совсем собрался - так все больницы закрыли .... Сегодня, думаю, надо все-таки доехать ...
Захожу в 122-ю, о чудо! Работает! Беру номерок к хирургу - прием через час! Через два часа вырезали и зашили!!! Народу... никого!
Иванов Ив Ив
29 апреля приехал (на машине) в свою поликлинику. Зашел в "чумной" кабинет (бокс) - народу... никого! Дежурный врач посмотрел, послушал - сказал: здоров! Но вот направление на рентген, а вот на мазок. Сделал рентген, а ответа на мазок нет до сих пор, наверное уже и не будет. На все про все ушло 30 мин.
Kezevo
Нормальные щас вообще боятся в лапы врачей попасться а тут сам прям хочет ощутить лапы карательной медицины...
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