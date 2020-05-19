Ко Дню города в Петербурге повесят полторы тысячи флагов. Стоимость контрактов на оформление — более 5 млн рублей

Как сообщает 19 мая комитет по печати и взаимодействию со СМИ, программа охватывает основные магистрали Санкт-Петербурга (Невский проспект, Адмиралтейский проспект, Пулковское шоссе, Московский проспект, Каменноостровский проспект, Суворовский проспект, Большой проспект В.О.), центральные набережные города (Адмиралтейская, Дворцовая, Кутузова, Университетская, Смольная), площади Восстания, Победы, Пролетарской Диктатуры, Исаакиевскую площадь, стрелку В.О. и др.

В адресной программе оформления города к 27 мая оказались 34 адреса. По ним будет размещено более 2 тысяч единиц праздничного оборудования.

«Запланировано размещение 2065 единиц праздничного оборудования, среди которых более 1000 единиц флагов Санкт‑Петербурга и России, почти 500 единиц флагов расцвечивания, декоративные композиции на опорах освещения, на стационарных флагштоках, отдельно стоящие композиции, панно на ограждениях мостов, — говорится в сообщении, — баннеры на опорах освещения и композиции на тросовых конструкциях».

Кроме того, поздравительные плакаты появятся на 200 сторонах рекламных конструкций и 770 рекламных поверхностях, на балюстрадах и в вагонах поездов метро. Праздничный ролик будет демонстрироваться на 16 электронных дисплеях.

В самом комитете уточнили, что адресная программа относится именно к централизованному оформлению города, которым занимается городской центр рекламы и праздничного оформления. В 2020 году он заключил контракты ко Дню города с ООО «Яркий город» (2,5 млн рублей) и ООО «Омега» (2,8 млн). В них входят установка, обслуживание и демонтаж оборудования. Окончание оказания услуг запланировано на 16 июня.