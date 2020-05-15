Подрядчики могут повторить. Смольный продлит договоры на оформление города к 75-летию Победы
Правительство Петербурга предлагает продлить срок исполнения заключенных контрактов на оформление города к 9 мая. Когда-нибудь 75-летие Победы в войне будут отмечать с размахом, и украшать Петербург будут на прежних условиях.
Проект постановления правительства о продлении 16 государственных контрактов опубликован 15 мая. Согласно ему, по соглашению сторон допускается изменение срока исполнения обязательств. В пояснительной записке указано, что причиной стал перенос публичных мероприятий, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне из-за противовирусных мероприятий.
«Централизованное праздничное оформление Санкт-Петербурга обеспечивает торжественность празднования Дня Победы, подчеркивает значимость данного праздника, а также является неотъемлемой частью проводимых торжественно-траурных мероприятий с участием ветеранов (Парада Победы, шествия Бессмертного полка и многих других), — говорится в тексте. — В отсутствие указанных мероприятий полное централизованное оформление города будет лишено своего первоначального замысла. При этом повторное оформление Санкт-Петербурга ко Дню Победы требует дополнительных расходов бюджета Санкт-Петербурга, в связи с чем нецелесообразно». Проект постановления предлагает допустить продление договоров до 21 декабря.
В приложенном перечне 16 договоров, заключенных Городским центром рекламы и праздничного оформления, их совокупная стоимость приближается к 60 млн рублей. Как пояснил «Фонтанке» глава комитета по печати Владимир Рябовол, дополнительных расходов не потребуется: подрядчики согласны в рамках продленных договоров полноценно провести оформление города, когда это станет возможным.
Напомним, массовые мероприятия на 9 мая в Петербурге были отменены в связи с противовирусными ограничениями. Прошли только авиационный и морской парады в усеченном виде, праздничный салют дали в Московском парке Победы.