Подрядчики могут повторить. Смольный продлит договоры на оформление города к 75-летию Победы

Правительство Петербурга предлагает продлить срок исполнения заключенных контрактов на оформление города к 9 мая. Когда-нибудь 75-летие Победы в войне будут отмечать с размахом, и украшать Петербург будут на прежних условиях.



Проект постановления правительства о продлении 16 государственных контрактов опубликован 15 мая. Согласно ему, по соглашению сторон допускается изменение срока исполнения обязательств. В пояснительной записке указано, что причиной стал перенос публичных мероприятий, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне из-за противовирусных мероприятий.