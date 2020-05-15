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15.05.2020 16:47
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Печать

Подрядчики могут повторить. Смольный продлит договоры на оформление города к 75-летию Победы

Правительство Петербурга предлагает продлить срок исполнения заключенных контрактов на оформление города к 9 мая. Когда-нибудь 75-летие Победы в войне будут отмечать с размахом, и украшать Петербург будут на прежних условиях.

Проект постановления правительства о продлении 16 государственных контрактов опубликован 15 мая. Согласно ему, по соглашению сторон допускается изменение срока исполнения обязательств. В пояснительной записке указано, что причиной стал перенос публичных мероприятий, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне из-за противовирусных мероприятий.

«Централизованное праздничное оформление Санкт-Петербурга обеспечивает торжественность празднования Дня Победы, подчеркивает значимость данного праздника, а также является неотъемлемой частью проводимых торжественно-траурных мероприятий с участием ветеранов (Парада Победы, шествия Бессмертного полка и многих других), — говорится в тексте. — В отсутствие указанных мероприятий полное централизованное оформление города будет лишено своего первоначального замысла. При этом повторное оформление Санкт-Петербурга ко Дню Победы требует дополнительных расходов бюджета Санкт-Петербурга, в связи с чем нецелесообразно». Проект постановления предлагает допустить продление договоров до 21 декабря.

В приложенном перечне 16 договоров, заключенных Городским центром рекламы и праздничного оформления, их совокупная стоимость приближается к 60 млн рублей. Как пояснил «Фонтанке» глава комитета по печати Владимир Рябовол, дополнительных расходов не потребуется: подрядчики согласны в рамках продленных договоров полноценно провести оформление города, когда это станет возможным.

Напомним, массовые мероприятия на 9 мая в Петербурге были отменены в связи с противовирусными ограничениями. Прошли только авиационный и морской парады в усеченном виде, праздничный салют дали в Московском парке Победы.

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Комментарии (3)

ussr_5e4d4b41561db
9 мая успешно про*****, никто на ваш праздник больше не придёт, потому что Перенесённый День Победы - это издевательство над умершими, которые старались приблизить День Победы в самые кратчайшие сроки и умирали ежедневно тысячами на полях сражений.... ТЬФУ на вас, ТЬФУ на вас ещё раз (цитата из фильма: "Иван Васильевич меняет профессию") как нельзя кстати... надо быть полным идиотом, чтобы взять и перенести этот день.... себе пусть пипиську на лоб натянет, дуремар старый... И остальные чиновники тоже идиоты, раз смеют потворствовать в переносе.... Какой НА перенос? Вы себя-то слышите? Вы прое**** День Победы, 75-ю Годовщину Победы... Всё, её уже не вернуть... Сколько миллиардов не лей - это бесполезно! Один Батька Лукашенко молодец, устроил нам праздник, вывел Т-34 впереди колонны и устроил Парад Победы! Беларусь, спасибо тебе родная, за этот превосходный день, и за Память! Остальные просто посмели переворошить наше прошлое, "наплевав" на него, а сейчас сидят и придумывают оправдания..
aborigenSPB
Кто бы сомневался! Учитывая, что 80% выделенных денег уже распи... распредилили "ответственные" лица (ещё задолго до короновируса), то кто же теперь добровольно их отдаст?
Остаётся только два варианта: либо подрядчикам дождаться своих копеек, либо нам, если повезёт - судебных процессов о мошенничестве в особо крупных размерах.
Гость
Кому это нужно? Для кого это? Жалкая попытка сыграть на истоках патриотизма, которая всё глубже и глубже втаптывает нас с Вами в грязь, вызывая отвращение к происходящему вокруг.
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