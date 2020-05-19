МЧС предупредило петербуржцев о надвигающейся на город грозе

В Петербурге ожидается гроза. Об этом 19 мая сообщает городское управление МЧС.
В ведомстве напомнили, что во время подобных погодных явлений необходимо по возможности остаться дома и закрыть окна, а также воздержаться от использования электроприборов, в том числе мелкой техники: телевизора, радио, компьютера и мобильного телефона.
Во время ударов молнии не следует близко подходить к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне.
С полным списком рекомендаций можно ознакомиться на сайте ГУ МЧС по Петербургу.
Ранее синоптики сообщили, что в ближайшие три дня улучшения погоды не предвидится. В Северной столице ожидается дождливая неделя.