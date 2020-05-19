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19.05.2020 13:50
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МЧС предупредило петербуржцев о надвигающейся на город грозе

В Петербурге ожидается гроза. Об этом 19 мая сообщает городское управление МЧС.

В ведомстве напомнили, что во время подобных погодных явлений необходимо по возможности остаться дома и закрыть окна, а также воздержаться от использования электроприборов, в том числе мелкой техники: телевизора, радио, компьютера и мобильного телефона.

Во время ударов молнии не следует близко подходить к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне.

С полным списком рекомендаций можно ознакомиться на сайте ГУ МЧС по Петербургу.

Ранее синоптики сообщили, что в ближайшие три дня улучшения погоды не предвидится. В Северной столице ожидается дождливая неделя.

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Комментарии (9)

260569221
Ну сколько можно уже??? А почему мчс не предупреждает о надвигающейся жаре??? А???
Buka
Только предупредило? Странно, мне подруга из Стрельны написала об этом в 11.40, у них уже прошла
hedgehog_
а день они не указывают? гроза конечно будет когда-нибудь. мэчэсэ только эсэмэски шлет про уголовку за гуляние по улице.
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