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19.05.2020 07:19
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Так себе весна: дожди не собираются уходить из Петербурга

Улучшений погоды в Санкт-Петербурге в ближайшие три дня не предвидится.

По прогнозу «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 мая будет облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди. Ветер западных направлений слабый. Ночью было плюс 3-5 градусов, днём потеплеет до плюс 10-12.

Ровно такая же погода ожидается завтра, 20 мая, разве что ветер чуть посильнее. А 21 мая может быть даже холоднее – днём всего 7-9 градусов тепла.

Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru

Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, 19 мая в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, без осадков. Самое холодное 19 мая зафиксировано в 1974 году – минимальная дневная температура плюс 1 градус. Самое теплое 19 мая было в 2014 году, дневной максимум составил плюс 33 градуса, напоминает «Яндекс».

Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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