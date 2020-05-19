Улучшений погоды в Санкт-Петербурге в ближайшие три дня не предвидится.
По прогнозу «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 мая будет облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди. Ветер западных направлений слабый. Ночью было плюс 3-5 градусов, днём потеплеет до плюс 10-12.
Ровно такая же погода ожидается завтра, 20 мая, разве что ветер чуть посильнее. А 21 мая может быть даже холоднее – днём всего 7-9 градусов тепла.
Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, 19 мая в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, без осадков. Самое холодное 19 мая зафиксировано в 1974 году – минимальная дневная температура плюс 1 градус. Самое теплое 19 мая было в 2014 году, дневной максимум составил плюс 33 градуса, напоминает «Яндекс».