У водителя «Скании» была причина загнать «Жигули» под грузовик на Московском, но он её скрыл
Серьёзное ДТП на Московском шоссе в Шушарах (Пушкинский район Санкт-Петербурга) стало, предположительно, следствием опьянения одного из водителей.
Речь идёт о вероятном виновнике аварии — мужчине на «Скании», сообщает 19 мая «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». Он (классически) был последним в «паровозике» и загнал «Жигули» под большегруз наполовину. Мужчину оформили по части 1 статьи 12.26 КоАП за невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования. «Теперь он пешеход, штраф 30000 рублей и перспектива быть безработным прилагается», — отмечает «Дорожный инспектор».
ДТП, напомним, произошло 18 мая около 19:30 на Московском шоссе, 24. Столкнулись фура «Скания», ВАЗ-2104, ещё один грузовик и служебный автобус. 37-летний водитель «четвёрки», по данным УГИБДД, получил травмы средней степени тяжести. По словам очевидцев из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», несмотря на то, что его машина ушла под грузовик, из салона он вышел сам.