Четыре машины столкнулись на Московском шоссе, 24, в Шушарахвечером 18 мая

Как в группе ВКонтакте «ДТП и ЧП» отметили очевидцы, «квартет» собрался из автобуса, лековушки, грузовика и фуры. На фотографиях видно, что переднюю часть светлых «Жигулей» буквально смяло кузовом большегруза.

Согласно сообщению пресс-службы УИГИБДД по Петербургу и области, столкновение случилось около 19.30. 37-летний водитель водитель «ВАЗа» получил травмы средней тяжести, его жизни ничего не угрожает. Автобус оказался служебным.