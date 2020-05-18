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18.05.2020 21:30
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«Квартет» из «Жигулей», автобуса и двух большегрузов собрался на Московском проспекте

Четыре машины столкнулись на Московском шоссе, 24, в Шушарахвечером 18 мая

Как в группе ВКонтакте «ДТП и ЧП» отметили очевидцы, «квартет» собрался из автобуса, лековушки, грузовика и фуры. На фотографиях видно, что переднюю часть светлых «Жигулей» буквально смяло кузовом большегруза.

Согласно сообщению пресс-службы УИГИБДД по Петербургу и области, столкновение случилось около 19.30. 37-летний водитель водитель «ВАЗа» получил травмы средней тяжести, его жизни ничего не угрожает. Автобус оказался служебным.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства устанавливаются.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Комментарии (2)

alex-un
Так где же все-таки произошло ДТП? На Московском проспекте или на Московском шоссе?
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