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19.05.2020 10:14
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Если Скала не идёт к Магомеду. Петербургский врач стал жертвой конокрадов

Полиция Всеволожского района Ленобласти приняла заявление от 39-летнего петербуржца, который пожаловался на кражу лошади. Гнедо-саврасую «подругу» увели из стойла.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), встревоженный мужчина обратился в правоохранительные органы в час ночи 19 мая. Он рассказал, что минувшей ночью с конюшни в Сертолово кто-то украл его Скалу — четырёхлетнюю лошадь с густой чёрной гривой и таким же длинным хвостом.

Белорусскую упряжную житель Петербурга в последний раз видел вечером накануне. Когда в следующий раз пришёл навестить — увидел лишь открытый денник. Полицейским заявитель пояснил, что купил животное в сентябре 2019 года, на территории конюшни за ней следил конюх родом из Средней Азии.

По данным АЖУР, владелец Скалы — 39-летний специалист ультразвуковой диагностики из Петербурга.

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Комментарии (2)

Mikedoc
Неплохо живут некоторые представители нашего врачебного племени...
hal9000
Кому конь понадобился..??цыгане чтоли...его кормить надо..мыть...навалит кучу убирать потом...
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