FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +12
72.98р78.94р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
19.05.2020 08:02
5
Печать

Видео с Маршала Захарова: от удара «Мерседеса» грузовик подпрыгнул и улетел через всю дорогу в «карман»

Серьёзное ДТП на улице Маршала Захарова зафиксировала камера наружного видеонаблюдения.

Запись, выложенная в ночь на 19 мая в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», демонстрирует, какова была силу удара несущейся на скорости легковой машины: тяжёлый грузовик подбросило в воздух и отнесло на несколько десятков метров. В УГИБДД сообщали, что грузовик «в полёте» ударил ещё два припаркованных автомобиля, оба довольно крупные: «Фольксваген Транспортер» и эвакуатор. «ГАЗель» стояла со стороны воды на той стороне дороги и улетела через всю дорогу, через газон и оказалась в «кармане», - пояснили в «ДТП и ЧП».

В легковой машине (это был «Мерседес С180»), напомним, пострадали 38-летний водитель и его 35-летняя пассажирка. Обоих из салона вытаскивали очевидцы. Обычно в таких случаях надо дожидаться медиков, но на кадрах в «ДТП и ЧП» видно, что машина задымилась.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

«Пассажир пыталась подняться, звала водителя, ее в скорую унесли, в сознании была. У водителя лицо [сильно разбито], без сознания, погрузили в реанимацию, пока я там стоял, реанимация не уезжала, качали на месте, наверное. Судя по рулю, водитель его головой практически на две части разбил, так что даже если тело и цело, черепно-мозговая травма там тяжелейшая в самом лучшем случае», - рассказывал очевидец.

Мужчину госпитализировали в тяжёлом состоянии, женщину – в состоянии средней степени тяжести. И выезд на встречную полосу, и отсутствие торможения объясняет тот факт, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Впрочем, автомобилисты знаю, что на этом участке надо быть особенно внимательным: «там резкий поворот, если едешь на большой скорости, даже на 100 км/ч, сложно въехать».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

ДТП с участием «Мерседеса», «ГАЗели», «Фольксвагена» и эвакуатора произошло 18 мая около 22:45 на улице Маршала Захарова, у дома 12, корпус 2. По предварительной версии, водитель «Мерседеса» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в припаркованную «ГАЗель» без водителя. Машины растаскивали уже глубокой ночью.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (5)

hal9000
Может уже пора отменять изоляцию..людям уже делать нечего в понедельник нажраплся?!..эт от скуки
Диагноз.
Опять пофигизм на дороге. Менты скажут, сам виноват. Да виноваты менты. Ни хрена не выполняют свои функции. Вот на ДТП может приезжать уже и другая организация. Их работа, главная работа -ДО ДТП. А так да, красиво, в темноте мигалки, две машины. А толку то.
260561981
сомневаюсь, что надо было вытаскивать алкаша
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний