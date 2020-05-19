Видео с Маршала Захарова: от удара «Мерседеса» грузовик подпрыгнул и улетел через всю дорогу в «карман»

Серьёзное ДТП на улице Маршала Захарова зафиксировала камера наружного видеонаблюдения. Запись, выложенная в ночь на 19 мая в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», демонстрирует, какова была силу удара несущейся на скорости легковой машины: тяжёлый грузовик подбросило в воздух и отнесло на несколько десятков метров. В УГИБДД сообщали, что грузовик «в полёте» ударил ещё два припаркованных автомобиля, оба довольно крупные: «Фольксваген Транспортер» и эвакуатор. «ГАЗель» стояла со стороны воды на той стороне дороги и улетела через всю дорогу, через газон и оказалась в «кармане», - пояснили в «ДТП и ЧП».

В легковой машине (это был «Мерседес С180»), напомним, пострадали 38-летний водитель и его 35-летняя пассажирка. Обоих из салона вытаскивали очевидцы. Обычно в таких случаях надо дожидаться медиков, но на кадрах в «ДТП и ЧП» видно, что машина задымилась.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

«Пассажир пыталась подняться, звала водителя, ее в скорую унесли, в сознании была. У водителя лицо [сильно разбито], без сознания, погрузили в реанимацию, пока я там стоял, реанимация не уезжала, качали на месте, наверное. Судя по рулю, водитель его головой практически на две части разбил, так что даже если тело и цело, черепно-мозговая травма там тяжелейшая в самом лучшем случае», - рассказывал очевидец.

Мужчину госпитализировали в тяжёлом состоянии, женщину – в состоянии средней степени тяжести. И выезд на встречную полосу, и отсутствие торможения объясняет тот факт, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Впрочем, автомобилисты знаю, что на этом участке надо быть особенно внимательным: «там резкий поворот, если едешь на большой скорости, даже на 100 км/ч, сложно въехать».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com