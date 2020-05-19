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19.05.2020 00:09
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«Прохожие подбежали, вытащили». Мерседес протаранил припаркованный грузовик на юго-западе Петербурга

Мерседес врезался в припаркованный грузовик на Маршала Захарова, 12. Из машины водителя и пассажира доставали прохожие.

Авария произошла около 22.40. Как рассказал «Фонтанке» читатель Игорь, он выглянул на улицу, услышав звук удара. «Прохожие подбежали, вытащили водителя и пассажира на газон. С моего расстояния было видно, что пассажир шевелится, а вот водитель лежал без движения», – поделился он. Через три минуты приехал наряд ДПС, сразу после скорая. Через 10 минут к ним присоединились пожарные. На фотографиях, отснятых очевидцами, видно, что всё вокруг засыпано обломками. Мерседес вынесло на середину дороги, а грузовик вытолкнуло на тротуар, он вписался в пустое пространство между машинами на парковке у дома.

На ролике, попавшем в распоряжение «Фонтанки», видно, что водитель врезался в больше груз на полной скорости, он не тормозил.

Сообщить детали о произошедшем и информацию о пострадавших в УГИБДД оперативно не смогли.

Фото: читатель "Фонтанки"
Фото: читатель "Фонтанки"

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Комментарии (8)

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Nafanka
Эт ещё не подбежали чахоточные с горящими глазами и бледно-землистыми лицами со словами: "Вот что самоизоляция с людьми делает!" Ждём-с, СЧАС отдышатся и добегут до компов! )))
Шихаэль Мумахер
ролик в студию
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