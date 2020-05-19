Водитель врезавшегося в грузовик «Мерседеса» нёсся по встречке. Мужчина был пьян

Водитель «Мерседеса», врезавшегося в грузовик поздним вечером 18 мая на улице Маршала Захарова, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Он был пьян.



Как сообщили в УГИБДД по городу и Ленобласти, 38-летний петербуржец получил тяжёлые травмы, женщина-пассажирка попала к врачам с повреждениями средней степени тяжести.

По словам очевидцев, на месте работали пожарные и врачи. Доставать людей из искорёженной машины помогали прохожие. «Мерседес» протаранил припаркованную «ГАЗель», которую отнесло к парковке у дома на другой стороне улицы, по пути она "собрала" остальных участников ДТП - стоящие эвакуатор и "Фольксваген транспортёр". Никто из прохожих не пострадал.